أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران محمد باقر قاليباف أن الولايات المتحدة ارتكبت انتهاكات جسيمة لمذكرة تفاهم إسلام أباد، مشيرًا إلى "الهجمات الأميركية المتكررة على إيران ومعاودة فرض عقوبات نفطية والتهديدات بمواصلة الضربات وانتهاك الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز واستمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان.

وكتب قاليباف في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأربعاء 08 تموز/يوليو/2026 معددًا أبرز انتهاكات الولايات المتحدة الأميركية لمذكرة تفاهم إسلام المكوّنة من 14 بندًا:

- الولايات المتحدة انتهكت الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز.

- التهديدات المستمرة بشن مزيد من الهجمات العسكرية.

- مهاجمة المناطق الجنوبية من إيران.

- إعادة فرض العقوبات النفطية.

- استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني على لبنان.

وختم قاليباف منشورة قائلًا: " لقد انتهى عهد البلطجة والابتزاز؛ ولن تصلوا إلى أي نتيجة. لسنا ممن يتراجعون أو يتنازلون.



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