أعلن مقر خاتم الأنبياء (ص) في إيران أن القوات المسلحة الإيرانية ستردّ على العدوان الأميركي الذي استهدف مواقع في جنوب إيران، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح لأي طرف بالتدخل في شؤون مضيق هرمز أو إدارة هذا الممر الاستراتيجي.

وقال مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي، في بيان اليوم الأربعاء (08 تموز/يوليو 2026): "إن الحضور الشعبي غير المسبوق والتاريخي في مراسم تشييع وتوديع قائد الأمة الإسلامية الشهيد وجّه هزيمة نكراء للاستكبار العالمي والولايات المتحدة، وأظهر مجددًا تماسك وصمود الشعب الإيراني".

أضاف البيان: "إن الجيش الأميركي، بينما كان الجثمان الطاهر لقائد المسلمين والأحرار في العالم ضيفًا على المسؤولين والشعب العراقي، قام متجاوزا الالتزام بتعهداته، باستهداف بعض النقاط في جنوب البلاد". وأكد البيان أن: "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستردّ على هذا العدوان والعمل الإرهابي الأميركي بردّ حازم وقاسٍ، ولن تسمح تحت أي ظرف بالتدخل في شؤون مضيق هرمز وإدارته".

وشدد بيان مقر خاتم الأنباء (ص) على: "أن السبيل الوحيد الآمن لمرور السفن التجارية والناقلات في مضيق هرمز، هو المسار الذي تحدده وتعلنه الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

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