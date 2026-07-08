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إيران

الجيش الإيراني يعلن استهداف مواقع القوات الأميركية في البحرين
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إيران

الجيش الإيراني يعلن استهداف مواقع القوات الأميركية في البحرين

2026-07-08 10:31
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أعلن الجيش الإيراني، تنفيذ هجوم بطائرات مُسيّرة استهدف مراكز تجمّع القوات الأميركية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، وذلك ردًا على العدوان الأميركي على جنوب إيران وانتهاك وقف إطلاق النار.

وقالت العلاقات العامة في الجيش الإيراني في بيان اليوم الأربعاء 08 تموز/يوليو 2026: "إثر العدوان الأميركي على المناطق العسكرية والمدنية في جنوب البلاد، وانتهاكه بنود الاتفاق المكون من 14 بندًا، شنّت مُسيّرات الجيش الإيراني الهجومية، منذ فجر اليوم، هجومًا على مراكز تجمّع القوات الأميركية المعادية في "قاعدة الشيخ عيسى" الواقعة في البحرين".

وأكد البيان أن "هذه هي عواقب الانتهاك المتكرر والواضح لوقف إطلاق النار من قبل أميركا المجرمة، وستكون جميع القواعد الأميركية في المنطقة أهدافًا مشروعة لمُسيّرات الجيش الإيراني".
 

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