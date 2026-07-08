أعلن وزير الاتصالات العراقي، مصطفى سند، إصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة مراسم التشييع المهيبة التي شهدها العراق لآية الله العظمى سماجة الإمام الشهيد السيد علي خامنئي (قدس سره الشريف).

وقالت وزارة الاتصالات، في بيان اليوم الأربعاء 08 تموز/يوليو 2026: "إن إصدار الطابع يأتي تخليدًا لهذه المناسبة التي شهدت مشاركة جماهيرية واسعة، وتوثيقًا لهذا الحدث في الذاكرة البريدية العراقية، تزامنًا مع مراسم التشييع التي أُقيمت في عدد من المدن العراقية.

وأوضحت وزارة الاتصالات العراقية في بيانها "أن هذا الإصدار جاء بالتزامن مع التشييع المهيب الذي شهده العراق تخليدًا لاستشهاد القائد الشهيد آية الله السيد علي خامنئي (قده)".

وشهدت مدينتا النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، اليوم الأربعاء توافد ملايين المعزّين العراقيين للمشاركة في مراسم وداع وتشييع جثمان الإمام الشهيد وسط أجواء مهيبة اتسمت بالحزن والوفاء، فيما وثّقت مشاهد الحشود الغفيرة التي ملأت شوارع المدينة للمشاركة في مراسم التشييع.





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