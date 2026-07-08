أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي أبو حمدان أن مسار المواجهة الحالي يرسم معالم "الانتصار الحتمي"، مشددًا على أن "النصر حليف المقاومة" في نهاية المطاف.

كلام أبو حمدان جاء خلال مجلس عزاء حسيني أُقيم بمناسبة مرور ثلاثة أيام على استشهاد المجاهد طارق ماهر صابر (أشتر) في حسينية الإمام الحسين (ع) في بلدة جلالا.

وفي كلمته، انتقد أبو حمدان بشدة الصمت الرسمي والسياسي اللبناني إزاء الاعتداءات "الإسرائيلية" المستمرة، مشيرًا إلى الغارات والقصف اليومي الذي يستهدف القرى والبلدات من مجدل زون إلى كفرا والنبطية، والتي أسفرت عن استشهاد مدنيين، من بينهم المربية اسبيرنزا غندور ووالدتها والعاملة لديهما.

كما لفت إلى التفجير الضخم الذي استهدف بلدة بنت جبيل قبل يومين.

واستنكر أبو حمدان غياب المواقف الرسمية اللبنانية، مقارنًا ذلك بالموقف الذي صدر عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، الذي استنكر ووصف الاعتداءات بـ"العمل البربري "الإسرائيلي""، في حين لم يصدر "ولا صوت من لبنان" أو من أصحاب السلطة. وهاجم أبو حمدان وزراء ومسؤولين، واصفاً إياهم بالضعف والجبن والارتهان للوعود الأمريكية و"الإسرائيلية"، مؤكدًا أن "سيادتهم الموهومة وأوهامهم ستسقط تحت الأقدام الشعبية الشريفة والوطنية، وفي مقدمتهم المقاومون والمجاهدون".

وختم أبو حمدان مستشهدًا بكلمات سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، قائلًا: "إن الله لا ينزل النصر على خليط، بل يريد إزاحة كل الشوائب"، مؤكدًا بطلب الثقة واليقين: "ألا إن نصر الله قريب".

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