قوموا للّه كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي الرئيس بري تابع الأوضاع في بلدة عين أبل والقرى الحدودية

لبنان

أبو حمدان: النصر حليفنا والعدو لا يفهم إلا بلغة المقاومة
🎧 إستمع للمقال
لبنان

أبو حمدان: النصر حليفنا والعدو لا يفهم إلا بلغة المقاومة

2026-07-08 13:19
55

أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي أبو حمدان أن مسار المواجهة الحالي يرسم معالم "الانتصار الحتمي"، مشددًا على أن "النصر حليف المقاومة" في نهاية المطاف.

كلام أبو حمدان جاء خلال مجلس عزاء حسيني أُقيم بمناسبة مرور ثلاثة أيام على استشهاد المجاهد طارق ماهر صابر (أشتر) في حسينية الإمام الحسين (ع) في بلدة جلالا.

وفي كلمته، انتقد أبو حمدان بشدة الصمت الرسمي والسياسي اللبناني إزاء الاعتداءات "الإسرائيلية" المستمرة، مشيرًا إلى الغارات والقصف اليومي الذي يستهدف القرى والبلدات من مجدل زون إلى كفرا والنبطية، والتي أسفرت عن استشهاد مدنيين، من بينهم المربية اسبيرنزا غندور ووالدتها والعاملة لديهما. 

كما لفت إلى التفجير الضخم الذي استهدف بلدة بنت جبيل قبل يومين.

واستنكر أبو حمدان غياب المواقف الرسمية اللبنانية، مقارنًا ذلك بالموقف الذي صدر عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، الذي استنكر ووصف الاعتداءات بـ"العمل البربري "الإسرائيلي""، في حين لم يصدر "ولا صوت من لبنان" أو من أصحاب السلطة. وهاجم أبو حمدان وزراء ومسؤولين، واصفاً إياهم بالضعف والجبن والارتهان للوعود الأمريكية و"الإسرائيلية"، مؤكدًا أن "سيادتهم الموهومة وأوهامهم ستسقط تحت الأقدام الشعبية الشريفة والوطنية، وفي مقدمتهم المقاومون والمجاهدون".

وختم أبو حمدان مستشهدًا بكلمات سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، قائلًا: "إن الله لا ينزل النصر على خليط، بل يريد إزاحة كل الشوائب"، مؤكدًا بطلب الثقة واليقين: "ألا إن نصر الله قريب".

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان شهداء المقاومة الإسلامية
إقرأ المزيد
المزيد
الرئيس بري تابع الأوضاع في بلدة عين أبل والقرى الحدودية
الرئيس بري تابع الأوضاع في بلدة عين أبل والقرى الحدودية
لبنان منذ 26 دقيقة
أبو حمدان: النصر حليفنا والعدو لا يفهم إلا بلغة المقاومة
أبو حمدان: النصر حليفنا والعدو لا يفهم إلا بلغة المقاومة
لبنان منذ 30 دقيقة
كلمة للأمين العام لحزب الله مساءً تزامنًا مع تشييع القائد الشهيد (قده)
كلمة للأمين العام لحزب الله مساءً تزامنًا مع تشييع القائد الشهيد (قده)
لبنان منذ ساعتين
جنبلاط: اتفاق الإطار لا يحقق وقفًا مستدامًا لإطلاق النار
جنبلاط: اتفاق الإطار لا يحقق وقفًا مستدامًا لإطلاق النار
لبنان منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
الرئيس بري تابع الأوضاع في بلدة عين أبل والقرى الحدودية
الرئيس بري تابع الأوضاع في بلدة عين أبل والقرى الحدودية
لبنان منذ 26 دقيقة
أبو حمدان: النصر حليفنا والعدو لا يفهم إلا بلغة المقاومة
أبو حمدان: النصر حليفنا والعدو لا يفهم إلا بلغة المقاومة
لبنان منذ 30 دقيقة
عراقجي خلال استقباله الخطيب: المفاوضات لن تستأنف ما لم ينفذ البند المتعلق بلبنان
عراقجي خلال استقباله الخطيب: المفاوضات لن تستأنف ما لم ينفذ البند المتعلق بلبنان
إيران منذ 15 ساعة
شحادة لـ
شحادة لـ"العهد": إيران صامدة بشعبها وقيادتها حتى بعد اغتيال السيد علي الخامنئي
خاص العهد منذ 18 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة