قوموا للّه كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين

لبنان

الرئيس بري تابع الأوضاع في بلدة عين أبل والقرى الحدودية
🎧 إستمع للمقال
لبنان

الرئيس بري تابع الأوضاع في بلدة عين أبل والقرى الحدودية

2026-07-08 13:23
52

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الوزير السابق رشيد درباس.

وجرى عرض لآخر التطورات والمستجدات السياسية.

 الرئيس بري تابع أيضاً الاوضاع في القرى الحدودية لاسيما في بلدة عين أبل وقرى جوارها، وذلك خلال استقباله رئيس بلدية عين ابل أيوب خريش وأعضاء المجلس البلدي بحضور كاهن الرعية الأب حنا سمعان ولجنة الكوارث في البلدة ، الوفد عرض للرئيس بري الاوضاع في البلدة والقرى الحدودية المجاورة على مختلف الصعد، لاسيما الصحية والاقتصادية والمعيشية في ظل الظروف الراهنة.

وبعد اللقاء، تحدث نائب رئيس بلدية عين ابل أيمن بركات قائلًا: "تشرفنا بزيارة الرئيس بري لكي نوصل صوت عين ابل والقرى الحدودية، اليوم نحن في مرحلة حساسة ليس هناك حرب وليس هناك سلام ولكن اهلنا ما زالوا صامدين في ارضهم وهذا الصمود بحاجة الى دعم من الدولة لان الناس لم يعد بامكانها ان تتحمل وحدها، ونحن أتينا لايصال صوت اهلنا في عين ابل والقرى المجاورة ولكي نطلب من دولة الرئيس امر اساسي ومهم وهو مستشفى عين ابل". 

وأضاف: "طلبنا من الرئيس بري أن يقوم بكل ما امكنه من جهد لتفعيل المستشفى، فمستشفى عين ابل هي مستشفى عسكري وكاريتاس، ومجهز بأغلبيته وينتظر القرار فقط بالتشغيل، جئنا لزيارة الرئيس بري لنطلب مساعدته لكي نشغل المستشفى ومن أجل تبقى الدولة داعمة لأهلنا الصامدين، لأنه من دون دعم الدولة لا يمكن الاستمرار في الصمود".

الكلمات المفتاحية
لبنان نبيه بري الاعتداءات الصهيونية على لبنان جنوب لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
الرئيس بري تابع الأوضاع في بلدة عين أبل والقرى الحدودية
الرئيس بري تابع الأوضاع في بلدة عين أبل والقرى الحدودية
لبنان منذ 26 دقيقة
أبو حمدان: النصر حليفنا والعدو لا يفهم إلا بلغة المقاومة
أبو حمدان: النصر حليفنا والعدو لا يفهم إلا بلغة المقاومة
لبنان منذ 30 دقيقة
كلمة للأمين العام لحزب الله مساءً تزامنًا مع تشييع القائد الشهيد (قده)
كلمة للأمين العام لحزب الله مساءً تزامنًا مع تشييع القائد الشهيد (قده)
لبنان منذ ساعتين
جنبلاط: اتفاق الإطار لا يحقق وقفًا مستدامًا لإطلاق النار
جنبلاط: اتفاق الإطار لا يحقق وقفًا مستدامًا لإطلاق النار
لبنان منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
الرئيس بري تابع الأوضاع في بلدة عين أبل والقرى الحدودية
الرئيس بري تابع الأوضاع في بلدة عين أبل والقرى الحدودية
لبنان منذ 26 دقيقة
أبو حمدان: النصر حليفنا والعدو لا يفهم إلا بلغة المقاومة
أبو حمدان: النصر حليفنا والعدو لا يفهم إلا بلغة المقاومة
لبنان منذ 30 دقيقة
عراقجي خلال استقباله الخطيب: المفاوضات لن تستأنف ما لم ينفذ البند المتعلق بلبنان
عراقجي خلال استقباله الخطيب: المفاوضات لن تستأنف ما لم ينفذ البند المتعلق بلبنان
إيران منذ 15 ساعة
شحادة لـ
شحادة لـ"العهد": إيران صامدة بشعبها وقيادتها حتى بعد اغتيال السيد علي الخامنئي
خاص العهد منذ 18 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة