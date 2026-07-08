استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الوزير السابق رشيد درباس.

وجرى عرض لآخر التطورات والمستجدات السياسية.

الرئيس بري تابع أيضاً الاوضاع في القرى الحدودية لاسيما في بلدة عين أبل وقرى جوارها، وذلك خلال استقباله رئيس بلدية عين ابل أيوب خريش وأعضاء المجلس البلدي بحضور كاهن الرعية الأب حنا سمعان ولجنة الكوارث في البلدة ، الوفد عرض للرئيس بري الاوضاع في البلدة والقرى الحدودية المجاورة على مختلف الصعد، لاسيما الصحية والاقتصادية والمعيشية في ظل الظروف الراهنة.

وبعد اللقاء، تحدث نائب رئيس بلدية عين ابل أيمن بركات قائلًا: "تشرفنا بزيارة الرئيس بري لكي نوصل صوت عين ابل والقرى الحدودية، اليوم نحن في مرحلة حساسة ليس هناك حرب وليس هناك سلام ولكن اهلنا ما زالوا صامدين في ارضهم وهذا الصمود بحاجة الى دعم من الدولة لان الناس لم يعد بامكانها ان تتحمل وحدها، ونحن أتينا لايصال صوت اهلنا في عين ابل والقرى المجاورة ولكي نطلب من دولة الرئيس امر اساسي ومهم وهو مستشفى عين ابل".

وأضاف: "طلبنا من الرئيس بري أن يقوم بكل ما امكنه من جهد لتفعيل المستشفى، فمستشفى عين ابل هي مستشفى عسكري وكاريتاس، ومجهز بأغلبيته وينتظر القرار فقط بالتشغيل، جئنا لزيارة الرئيس بري لنطلب مساعدته لكي نشغل المستشفى ومن أجل تبقى الدولة داعمة لأهلنا الصامدين، لأنه من دون دعم الدولة لا يمكن الاستمرار في الصمود".

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