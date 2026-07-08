أعلن محافظ خراسان الرضوية، أن مراسم تشييع آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (قده) ستنطلق عند الساعة 6:00 صباحًا من شارع الإمام الرضا (عليه السلام) في مدينة مشهد يوم الخميس بـ 9 تموز 2026، مضيفًا: "نتوقع أن تستمر مراسم التشييع على امتداد شارع الإمام الرضا (عليه السلام) ما بين 5 و6 ساعات، على أن تُقام مراسم الدفن عند غروب يوم الخميس".

وأكد أنه من المقرر ألّا تُغلق أبواب المرقد المطهر، إلّا أنه من الطبيعي أن تُغلق أبواب الأروقة والقسم المركزي من المرقد أثناء مراسم الدفن، ولن يُغلق القسم المركزي والروضة المنورة إلّا لمدّةٍ وجيزة جدًا".

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