قوموا للّه كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي عراقُ الشّرف يحتضنُ الوليّ الشهيد

إيران

محافظ خراسان الرضوية يعلن عن موعد انطلاق مراسم تشييع الإمام الخامنئي (قده) في مشهد 
🎧 إستمع للمقال
إيران

محافظ خراسان الرضوية يعلن عن موعد انطلاق مراسم تشييع الإمام الخامنئي (قده) في مشهد 

2026-07-08 14:56
45

أعلن محافظ خراسان الرضوية، أن مراسم تشييع آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (قده) ستنطلق عند الساعة 6:00 صباحًا من شارع الإمام الرضا (عليه السلام) في مدينة مشهد يوم الخميس بـ 9 تموز 2026، مضيفًا: "نتوقع أن تستمر مراسم التشييع على امتداد شارع الإمام الرضا (عليه السلام) ما بين 5 و6 ساعات، على أن تُقام مراسم الدفن عند غروب يوم الخميس".

 وأكد أنه من المقرر ألّا تُغلق أبواب المرقد المطهر، إلّا أنه من الطبيعي أن تُغلق أبواب الأروقة والقسم المركزي من المرقد أثناء مراسم الدفن، ولن يُغلق القسم المركزي والروضة المنورة إلّا لمدّةٍ وجيزة جدًا".

الكلمات المفتاحية
مشهد المقدسة تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
إقرأ المزيد
المزيد
محافظ خراسان الرضوية يعلن عن موعد انطلاق مراسم تشييع الإمام الخامنئي (قده) في مشهد 
محافظ خراسان الرضوية يعلن عن موعد انطلاق مراسم تشييع الإمام الخامنئي (قده) في مشهد 
إيران منذ 43 دقيقة
الخارجية الإيرانية: الهجمات الأميركية انتهاك صارخ للتفاهم.. وواشنطن تتحمّل المسؤولية 
الخارجية الإيرانية: الهجمات الأميركية انتهاك صارخ للتفاهم.. وواشنطن تتحمّل المسؤولية 
إيران منذ 4 ساعات
الجيش الإيراني يعلن استهداف مواقع القوات الأميركية في البحرين
الجيش الإيراني يعلن استهداف مواقع القوات الأميركية في البحرين
إيران منذ 5 ساعات
مقر خاتم الأنبياء (ص): لن نسمح بالتدخل في مضيق هرمز
مقر خاتم الأنبياء (ص): لن نسمح بالتدخل في مضيق هرمز
إيران منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
صور| العشائر العراقية تتوافد إلى الحرمين الشريفين استعدادًا لاستقبال الجثمان الطاهر
صور| العشائر العراقية تتوافد إلى الحرمين الشريفين استعدادًا لاستقبال الجثمان الطاهر
عربي ودولي منذ 9 دقائق
من بعلبك.. رسائل وفاء للإمام الخامنئي (قده) وبيعة لنجله
من بعلبك.. رسائل وفاء للإمام الخامنئي (قده) وبيعة لنجله
خاص العهد منذ 29 دقيقة
العتبتان الحسينية والعباسية تُكملان استعداداتهما لاستقبال جثمان الإمام الخامنئي (قده)
العتبتان الحسينية والعباسية تُكملان استعداداتهما لاستقبال جثمان الإمام الخامنئي (قده)
خاص العهد منذ 35 دقيقة
عراقُ الشّرف يحتضنُ الوليّ الشهيد
عراقُ الشّرف يحتضنُ الوليّ الشهيد
نقاط على الحروف منذ 39 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة