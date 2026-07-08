وصل جثمان القائد الأممي آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، اليوم الأربعاء 8 تموز/يوليو 2026، إلى محافظة كربلاء المقدّسة في العراق، قادمًا من مدينة النجف الأشرف، بعد انتهاء مراسم تشييعه هناك، وسط استعدادات واسعة وحشود مليونية كانت بانتظار انطلاق مراسم التشييع في المحافظة.

وكانت العشائر العراقية قد استقبلت في وقت سابق من اليوم جثمان القائد الشهيد، إلى جانب جثامين الشهداء، بالأهازيج لدى وصولها إلى "طريق الحسين" الرابط بين النجف وكربلاء.

وشهدت مدينة النجف الأشرف، منذ ساعات الفجر الأولى، توافد ملايين المعزّين العراقيين للمشاركة في مراسم وداع وتشييع القائد الشهيد، في أجواء مهيبة، فيما أظهرت المشاهد تدفّق الحشود الغفيرة التي ملأت شوارع المدينة بالكامل للمشاركة في هذه المحطة التاريخية من مراسم التشييع داخل الأراضي العراقية.

وفي هذا السياق، أعلن الحشد الشعبي العراقي أن عدد المشاركين في مراسم تشييع الشهيد السيد الخامنئي في النجف الأشرف تجاوز مليونين و300 ألف شخص، مع استمرار توافد المشيّعين.

وكان جثمان السيد الخامنئي قد وصل إلى النجف الأشرف مساء أمس، برفقة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقتشي، حيث استقبله رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي عند باب الطائرة التي أقلّت الجثمان إلى المدينة، إلى جانب حشد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية العراقية والأجنبية التي شاركت في مراسم الاستقبال.

ويأتي التشييع في العراق بعد مراسم تشييع مليونية شهدتها مدينتا طهران وقم الإيرانيتان، والتي وُصفت بأنها طوفان بشري تاريخي، فيما وُصف التشييع بأنه الأضخم في التاريخ الحديث للعالم.

ومن المقرر أن يُوارى جثمان القائد الشهيد الثرى يوم غدٍ الخميس في مسقط رأسه بمدينة مشهد، شمال شرقي إيران، إلى جوار مرقد الإمام علي الرضا عليه السلام.

الكلمات المفتاحية