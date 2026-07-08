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إيران

السفير الصيني في طهران: يجب احترام حقوق إيران المشروعة في مضيق هرمز
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إيران

السفير الصيني في طهران: يجب احترام حقوق إيران المشروعة في مضيق هرمز

2026-07-08 19:26
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أكد السفير الصيني لدى إيران، تشونغ بيوو، أن لإيران، بصفتها دولة ساحلية على مضيق هرمز، حقوقًا مشروعة، مشددًا على ضرورة احترام المجتمع الدولي لهذه الحقوق.

وقال بيوو، في رده على سؤال لمراسل وكالة مهر للأنباء بشأن تعاون حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع الولايات المتحدة، إن الصين تعارض استخدام القوة، معتبرًا أن التهديدات لا تسهم في خفض حدة التوتر.

وفي ما يتعلق بالدعم اللوجستي الأميركي لحلفائه، أوضح أن بكين تدعو دائمًا إلى تسوية سياسية ودبلوماسية، وتعارض استخدام القوة.

وأشار، في معرض حديثه عن انتهاك الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، إلى ضرورة الحفاظ على مسار الحوار والتفاوض، مؤكدًا أن القضايا السياسية لا يمكن حلها بالقوة أو من خلال استخدامها، وأن على جميع الأطراف إيلاء أهمية للمفاوضات والعمل على وضع آلية تفضي إلى تسوية سلمية.

وحول دخول الاحتياطيات الاستراتيجية الصينية إلى السوق بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تركيا، قال إن التعاون الاقتصادي والتجاري المتميز بين الصين وإيران لن يتأثر بأي طرف ثالث.

وفي ما يخص موقف بكين من الوضع الراهن في مضيق هرمز ومستقبل إدارته من قبل إيران وسلطنة عُمان، أكد السفير الصيني أن بلاده تنظر إلى المضيق باعتباره ممرًا مائيًا مهمًا للملاحة الدولية، وتدعم عودة الأوضاع فيه إلى طبيعتها، مجددًا التأكيد على أن لإيران، بصفتها دولة ساحلية على المضيق، حقوقًا مشروعة ينبغي أن يحترمها المجتمع الدولي.
 

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية مضيق هرمز الصين دونالد ترامب إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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