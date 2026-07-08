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لبنان
تجمعات شعبية لبنانية ودولية بالتزامن مع تشييع الإمام الشهيد الخامنئي
22:26 |الشيخ قاسم: نشيع إمام المستضعفين الذي استشهد مع ثلة من أفراد عائلته فنعزي صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف والعائلة الشريفة وكل المحبين بشهادته
22:26 |الشيخ قاسم: نبارك للأمة الإسلامية وللعالم هذا الوسام الأسمى الذي يُنير درب البشرية بشهادة ترفع المقام وتبدأ بعطاءاتها للأجيال القادمة
22:25 |الشيخ قاسم: نجتمع في مناسبة تشييع الإمام آية الله العظمى الشهيد القائد الخامنئي (قدس سره) قوموا لله لأن هذا التشييع هو قيام وحركة وثورة
22:24 |بدء كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم خلال التجمعات الشعبية اللبنانية والدولية بالتزامن مع تشييع إمام المستضعفين الشهيد السيد علي الخامنئي
22:17 |الشيخ حمود: شهادة الشهيد السيد علي الخامنئي هي شهادة للتاريخ والنصر آت و"إسرائيل" زائلة بعد أن تستيقظ الأمة
22:13 |الشيخ حمود: نتبنّى كلام النائب السابق وليد جنبلاط حول اتفاق الاطار وهو يقوي الموقف الوطني بوجه الطغيان
22:12 |الشيخ حمود: قد لا يطلب منكم أن تكونوا جزءًا من المقاومة فهذا كبير على عقولكم ولكن على الأقل ركزوا على جرائم العدو الصهيوني ولا تعمدوا للتبرير
22:10 |الشيخ حمود: من يروج أن المقاومة لم تأتِ إلا بالتدمير والتهجير هم جزء من المعركة "الإسرائيلية" علينا وكأنهم يعطون الحق للكيان الصهيوني بقتل المدنيين وتدمير القرى
22:08 |الشيخ حمود: الإمام الخامنئي واحد من الأحرار الذي وضعه الله في موضع القيادة ولم يتغير في قوله وعمله ولم يتخلَّ عن فلسطين ولم يستسلم لأميركا
22:04 |بدء كلمة الأمين العام لاتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود في التجمع الشعبي مواكبة لتشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قده) في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت
21:51 |الشيخ قبلان: لا التزام عندنا أكبر من الدفاع عن لبنان والحفاظ على وحدة الجيش اللبناني فحذار من تقسيمه هو وغيره من المؤسسات الأمنية
21:49 |الشيخ قبلان: كتب على أهالي الجنوب والبقاع وبيروت الدفاع عن الوطن في وجه المشروع الصهيو - أميركي
21:48 |الشيخ قبلان: خيارنا لبنان بأساسه التوافقي وبعقيدته السيادية وهذا مبدأ حاكم على خيارات السلطة التنفيذية في لبنان
21:48 |الشيخ قبلان: المس بالشراكة الوطنية خط أحمر وخرق لكل الخطوط الحمراء وهذا حقنا على هذا البلد من نصف قرن ما لم يعطه أي شعب في العالم
21:47 |الشيخ قبلان: خيارنا هو حركة أمل وحزب الله لا غيرهما وسياديًا خيارنا لبنان السيد الحر ولا نقبل بأي صيغة استسلامية تضر بمصلحة لبنان
21:45 |الشيخ قبلان: عهدنا للإمام الشهيد أن لا يفرق بيننا وبين طهران شيء وحتما هذا لا ينتقص من التزامنا مع النجف الأشرف ومرجعياتها العظمى وأي ارتباط لنا اقليمي ودولي لن يكون على حساب الشراكة الوطنية
21:44 |الشيخ قبلان: المرحلة الحساسة تتطلب منا أن نحدد خياراتنا ومساراتنا ونحن ضمن التزامنا بمصلحة لبنان التزمتا بالإمام الخامنئي لأن طهران عاصمة أخلاقية وقفت مع لبنان وخياراته
21:42 |الشيخ قبلان: تشييع الإمام الخامنئي أكبر حدث عالمي أكد أن الإمام الشهيد أعد طهران لتكون القوة التي تسحق قواعد الأعداء في المنطقة
21:39 |بدء كلمة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في التجمع الشعبي مواكبة لتشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قده) في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت
21:38 |جلال زاده: ندعو الله أن يعود النازحون الشرفاء قريبًا إلى ديارهم بفضل الدماء الزكية للمجاهدين وبجهود جميع المخلصين
21:36 |جلال زاده: المسار الذي نسلكه اليوم هو مسار تثبيت النظام في غرب آسيا ومنع التدخل الأجنبي في دول المنطقة وحق الدفاع عن شرف المنطقة وصون حقوق الانسان
21:34 |جلال زاده: اننا ماضون على نهج الإمام الخامنئي خاصة في السياسة الخارجية مع الدول الصديقة وخاصة مع لبنان العزيز وأهله المقاومين وقواه الوطنية
21:33 |جلال زاده: هذه المبادئ تشكل أساس عملنا ومنهجنا المستمر مع قائدنا الإمام السيد مجتبى الخامنئي
21:32 |جلال زاده: قائدنا الشهيد دافع عن الشرف والعزة والكرامة الإنسانية وقد تربينا في مدرسته على هذه التعاليم ومن قبله الإمام الخميني على مواصلة هذا الدرب بقوة وشجاعة
21:30 |جلال زاده: الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأصدقائها يعملون على مواجهة هذا المشروع للحفاظ على استقرار وأمن المنطقة
21:27 |بدء كلمة مساعد وزير الخارجية الإيرانية وحيد جلال زاده في التجمع الشعبي مواكبة لتشييع الإمام الخامنئي (قده)
21:05 |بدء فعاليات التجمع الشعبي في مناطق لبنانية عدّة مواكبة لتشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قده) والذي يتخلله كلمة للشيخ نعيم قاسم