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جلال زاده: ماضون على نهج الإمام الخامنئي وخاصة مع لبنان وأهله المقاومين 
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لبنان

جلال زاده: ماضون على نهج الإمام الخامنئي وخاصة مع لبنان وأهله المقاومين 

2026-07-08 22:04
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أكّد مساعد وزير الخارجية الإيرانية، وحيد جلال زاده، أنّ "المسار الذي تسلكه إيران اليوم هو مسار تثبيت النظام في غرب آسيا ومنع التدخّل الأجنبي في دول المنطقة وحق الدفاع عن شرف المنطقة وصَوْن حقوق الإنسان".

وقال جلال زادة، في كلمة له خلال التجمّع الشعبي المواكِب لتشييع الإمام السيد علي الخامنئي (قده)، الأربعاء 8 تموز/يوليو 2026: "أحمل معي تحيّات الشعب الإيراني للشعب اللبناني ولقيادة المقاومة وللمجاهدين. "قائدنا الشهيد دافع عن الشرف والعزّة والكرامة الإنسانية، وقد تربّينا في مدرسته على هذه التعاليم ومن قَبْله الإمام الخميني (قده) على مواصلة هذا الدرب بقوة وشجاعة".

أضاف: "هذه المبادئ تشكّل أساس عملنا ومنهجنا المستمر مع قائدنا الإمام السيد مجتبى الخامنئي. إنّنا ماضون على نهج الإمام الخامنئي خاصة في السياسة الخارجية مع الدول الصديقة وخاصة مع لبنان العزيز وأهله المقاومين وقواه الوطنية".

وتابع قوله: "الصهاينة يطمحون إلى إنشاء "إسرائيل الكبرى" لتثبيت نفوذها في المنطقة. الصهاينة يعملون على تفرقتنا وأنْ يبقى التوتّر في منطقتنا".

وشدّد على ضرورة أنْ "يتحمّل الجميع مسؤوليته ويعملوا على مواجهة هذا المشروع"، مشيرًا إلى أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأصدقائها يعملون على مواجهة هذا المشروع للحفاظ على استقرار وأمن المنطقة"، مؤكّدًا "وجوب الرد على العدو وأنْ لا يفلت من العقاب".

كما أمل بأنْ "يعود النازحون الشرفاء قريبًا إلى ديارهم بفضل الدماء الزكية للمجاهدين وبجهود جميع المخلصين".

الكلمات المفتاحية
لبنان إيران تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
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