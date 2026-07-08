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تشييع إمام المستضعفين
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لبنان

الشيخ حمود: المروّجون بأن المقاومة أتت بالتدمير والتهجير جزء من المعركة
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لبنان

الشيخ حمود: المروّجون بأن المقاومة أتت بالتدمير والتهجير جزء من المعركة "الإسرائيلية"

2026-07-08 22:57
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أكّد الأمين العام لاتحاد علماء المقاومة، الشيخ ماهر حمود، أنّ "الإمام الخامنئي واحد من الأحرار الذي وضعه الله في موضع القيادة ولم يتغيّر في قوله وعمله ولم يتخلَّ عن فلسطين ولم يستسلم لأميركا".

وقال الشيخ حمود، في كلمة له خلال التجمّع الشعبي المواكِب لتشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قده) في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت، الأربعاء 8 تموز/يوليو 2026: "إنّ شهادة الشهيد السيد علي الخامنئي هي شهادة للتاريخ، والنصر آتٍ و"إسرائيل" زائلة بعد أنْ تستيقظ الأمة".

وتطرّق إلى الشأن اللبناني، فنبّه إلى أنّ "من يروج بأنّ المقاومة لم تأتِ إلّا بالتدمير والتهجير هم جزء من المعركة "الإسرائيلية" علينا، وكأنّهم يعطون الحق للكيان الصهيوني بقتل المدنيين وتدمير القرى".

وخاطب هؤلاء المروّجين بالقول: "قد لا يُطلَب منكم أنْ تكونوا جزءًا من المقاومة فهذا كبير على عقولكم، ولكنْ على الأقل ركّزوا على جرائم العدو الصهيوني ولا تَعْمَدوا إلى التبرير".

أضاف: "نتبنّى كلام النائب السابق وليد جنبلاط حول "اتفاق الإطار" وهو يقوّي الموقف الوطني في وجه الطغيان".

الكلمات المفتاحية
المقاومة الشيخ ماهر حمود تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
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