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إيران

رضائي: إيران تحتفظ بخيارات تصعيدية والانسحاب من معاهدة النووي مطروح
إيران

رضائي: إيران تحتفظ بخيارات تصعيدية والانسحاب من معاهدة النووي مطروح

2026-07-08 23:52
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أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم رضائي، أن إيران لا تزال تمتلك العديد من الخيارات التي لم تلجأ إليها حتى خلال الحرب التي استمرت أربعين يومًا، مشيرًا إلى أن طهران قد تتخذ خطوات تصعيدية إذا تعرضت لهجوم أميركي واسع.

وأوضح رضائي أن من بين الخيارات المطروحة انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، إلى جانب دراسة إمكانية تغيير العقيدة النووية الإيرانية إذا شعرت البلاد بأنها تواجه تهديدًا وجوديًا.

وفي تحذير لدول الخليج الداعمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال رضائي إن على تلك الدول "أن تحذر على آبار نفطها وغازها" في حال توسع دائرة المواجهة.

وفي المقابل، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، معلنًا أنه "غير راضٍ" عن تحركات طهران، ومعتبرًا أن احتمال توجيه ضربة عسكرية جديدة لإيران "مرتفع جدًا". وقال عقب اختتام قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة: "سنضربهم بقوة الليلة، وسنرى كيف ستسير الأمور"، وفق تعبيره.

ويأتي هذا التصعيد بعدما شنت الولايات المتحدة فجر اليوم عدوانًا استهدف جنوب إيران، مدعية أن الهجوم جاء ردًا على "هجمات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز".

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الأميركية، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، كما حمّلت واشنطن المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستتحمل عواقب انتهاكاتها المتكررة للعهود والاتفاقات.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران إبراهيم رضائي
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