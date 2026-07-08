عقد وزير الصحة العامة اللبناني الدكتور ركان ناصر الدين سلسلة لقاءات رسمية في العاصمة العراقية بغداد، تصدّرها اجتماع مع نظيره العراقي عبد الحسين الموسوي، تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، وتطوير آليات التنسيق بين البلدين في مجالات إدارة الأزمات والطوارئ والخدمات الصحية، إلى جانب بحث سبل دعم القطاع الصحي اللبناني في ظل التحديات التي يواجهها.

وخلال اللقاء، وجّه الوزير ناصر الدين دعوة رسمية إلى الموسوي لزيارة لبنان، حيث أكد الموسوي أنه سيلبي الدعوة في المستقبل القريب، في إطار استكمال المباحثات وتعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الصحة في البلدين.

وفي مؤتمر صحافي مشترك، أعرب ناصر الدين عن شكره للعراق على الدعم الذي قدمه للقطاع الصحي اللبناني، ولا سيما خلال فترة الحرب الأخيرة الناجمة عن العدوان "الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن هذا الدعم أسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الصحية اللبنانية على مواصلة أداء واجبها في ظل الظروف الاستثنائية.

وأوضح وزير الصحة اللبناني أنه أطلع نظيره العراقي على حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الصحي في لبنان نتيجة الاعتداءات "الإسرائيلية"، مؤكدًا أن المستشفيات والمؤسسات الصحية واصلت تقديم خدماتها للمواطنين رغم الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي واجهتها.

كما أكد ناصر الدين استعداد وزارة الصحة العامة اللبنانية لوضع خبراتها وتجاربها في خدمة الجانب العراقي، خصوصًا في مجالات إدارة الأزمات والكوارث والاستجابة للظروف الطارئة، انطلاقًا من التجربة التي راكمها لبنان في مواجهة الأزمات الصحية والإنسانية.

من جهته، شدد وزير الصحة العراقي عبد الحسين الموسوي على متانة التعاون القائم بين العراق ولبنان في المجال الصحي، مؤكدًا أن العلاقة بين وزارتي الصحة تستند إلى خبرات عملية وتجارب ناجحة في إدارة الأزمات، سواء في العراق خلال مواسم الزيارات المليونية والحشود الكبرى، أو في مواجهة الكوارث والظروف الطارئة.

وأشار الموسوي إلى أن اللجان المشتركة بين البلدين تعمل على توسيع آفاق التعاون الصحي والإعلامي، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارة رسمية إلى بيروت لاستكمال التفاهمات القائمة، وتعزيز التكامل بين الوزارتين بما يخدم مصالح البلدين.

وأكد الوزير العراقي أن التعاون الصحي بين بغداد وبيروت سيستمر ويتطور، مضيفًا أن العراق يرحب بالجانب اللبناني "في بلدهم الأول وليس الثاني"، في إشارة إلى عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين.

وفي إطار زيارته إلى العراق، قام الوزير ناصر الدين أيضًا بجولة على العتبات الدينية المقدسة في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، حيث عقد لقاءات مع عدد من القيادات الدينية، عرض خلالها واقع القطاع الصحي في لبنان، والاحتياجات الملحة لإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية التي تعرضت لأضرار كبيرة، مؤكدًا أهمية توفير الدعم اللازم لترميم المؤسسات الصحية وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

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