أعلن الجيش الأميركي بدء تنفيذ "ضربات" إضافية ضد إيران، فيما حمّلت القيادة المركزية الأميركية "السنتكوم" طهران مسؤولية ما وصفته بـ"العدوان غير المبرر" على السفن التجارية وطواقمها المدنية في مضيق هرمز، وفق تعبيرها.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية بسماع دوي انفجار في بندر عباس جنوب البلاد، فيما تحدثت وكالة "ميزان" عن سماع انفجارات في منطقتي سيريك وبندر عباس.

كما أفادت وكالة "إرنا" بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من مدينة تشابهار جنوبي إيران.

وأكدت وكالة "مهر" أن الدفاعات الجوية الإيرانية تشارك في التصدي لأهداف معادية قرب بندر عباس، بينما ذكرت وكالة "نور نيوز" سماع دوي انفجار في تشابهار جنوب شرقي إيران، قبل أن تعلن وكالة "مهر" أيضاً عن سماع انفجار في كنارك وتشابهار.

إيران تتجهز للرد

في المقابل، قالت وكالة "نورنيوز" نقلاً عن مصدر عسكري إن الوحدات الصاروخية وسلاح المسيرات تبدأ خلال دقائق عمليات واسعة النطاق لاستهداف قواعد الجيش الأميركي.

ونقلت "نورنيوز" عن المصدر العسكري قوله إن رد القوات المسلحة الإيرانية على العدوان الذي شنّه الجيش الأميركي سيكون موجعاً ويجعل المعتدي يندم.

وفي وقتٍ سابق اليوم، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، ملوّحاً بشنّ اعتداءات عسكرية جديدة، وإعادة فرض الحصار، قائلاً إن الولايات المتحدة "لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي".

وشنّت الولايات المتحدة، فجر اليوم، عدواناً استهدف جنوب إيران، زاعمة أنه يأتي "ردّاً على هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز".

كما أشارت القيادة المركزية الأميركية، في بيان لاحق، إلى أنّ "القوات الأميركية شنّت هجمات على أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، وشبكات القيادة والسيطرة، ومواقع الرادار الساحلية، وقدرات الصواريخ المضادة للسفن، وأكثر من 60 زورقاً صغيراً تابعاً لحرس الثورة الإسلامية في المضيق ومحيطه".

في المقابل، أكّد التلفزيون الإيراني أنّ "غالبية الغارات على جنوبي البلاد استهدفت مناطق غير عسكرية".

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