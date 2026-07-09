قوموا للّه كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين

إيران

عزيزي: سنوجه للأميركيين ردًا ساحقًا وسنسلبهم الأمن أينما كانوا
🎧 إستمع للمقال
إيران

عزيزي: سنوجه للأميركيين ردًا ساحقًا وسنسلبهم الأمن أينما كانوا

2026-07-09 01:35
13

توعّد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم عزيزي، بتوجيه ردّ ساحق للأميركيين وسلبهم الأمن أينما كانوا.

وفي السياق ذاته، أكد المستشار العسكري لقائد الثورة والجمهورية الإسلامية، اللواء محسن رضائي، أنه سيتم الرد على العدو المعتدي وأعوانه بحزم، مشدداً على أنهم سينالون عقاباً شديداً.

وشنّت الولايات المتحدة، منتصف الأربعاء - الخميس، عدواناً جديداً على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأميركية أن الهجمات تهدف إلى "زيادة تقويض" قدرة طهران على ما سمّته "تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز".

ويأتي هذا العدوان، بعد مرور نحو 24 ساعة على عدوان أميركي آخر استهدف إيران، وذلك بذريعة الرد على استهداف إيراني مزعوم لسفن تجارية في مضيق هرمز. وردت إيران على عدوان أمس، باستهداف 85 موقعاً من المنشآت العسكرية الأميركية المهمة في ميناء بندر سلمان والمنطقة البحرية الخامسة في البحرين، إضافة إلى قاعدة "علي السالم" الجوية في الكويت، وذلك عبر عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيّرة نفذتها القوات البحرية وقوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة.

كما أعلن المتحدّث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران، العميد حسين محبي، إسقاط طائرة مسيّرة أميركية مُعادية من طراز "MQ-9" في أجواء منطقة "خورموج" التابعة لمحافظة بوشهر جنوبي البلاد.

الكلمات المفتاحية
ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
عزيزي: سنوجه للأميركيين ردًا ساحقًا وسنسلبهم الأمن أينما كانوا
عزيزي: سنوجه للأميركيين ردًا ساحقًا وسنسلبهم الأمن أينما كانوا
إيران منذ 7 دقائق
واشنطن تشن عدوانًا جديدًا على إيران.. وطهران تتوعد بردّ واسع
واشنطن تشن عدوانًا جديدًا على إيران.. وطهران تتوعد بردّ واسع
إيران منذ ساعة
رضائي: إيران تحتفظ بخيارات تصعيدية والانسحاب من معاهدة النووي مطروح
رضائي: إيران تحتفظ بخيارات تصعيدية والانسحاب من معاهدة النووي مطروح
إيران منذ ساعة
السفير الصيني في طهران: يجب احترام حقوق إيران المشروعة في مضيق هرمز
السفير الصيني في طهران: يجب احترام حقوق إيران المشروعة في مضيق هرمز
إيران منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
عزيزي: سنوجه للأميركيين ردًا ساحقًا وسنسلبهم الأمن أينما كانوا
عزيزي: سنوجه للأميركيين ردًا ساحقًا وسنسلبهم الأمن أينما كانوا
إيران منذ 7 دقائق
واشنطن تشن عدوانًا جديدًا على إيران.. وطهران تتوعد بردّ واسع
واشنطن تشن عدوانًا جديدًا على إيران.. وطهران تتوعد بردّ واسع
إيران منذ ساعة
كلمة الشيخ قاسم في التجمع الشعبي مواكبة لتشييع الإمام الشهيد الخامنئي (قده) 8/7/2026
كلمة الشيخ قاسم في التجمع الشعبي مواكبة لتشييع الإمام الشهيد الخامنئي (قده) 8/7/2026
كلام الأمين منذ ساعتين
بالصور| ترقب واسع لوصول نعش الإمام الشهيد الخامنئي إلى العتبتين في كربلاء المقدسة
بالصور| ترقب واسع لوصول نعش الإمام الشهيد الخامنئي إلى العتبتين في كربلاء المقدسة
عربي ودولي منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة