توعّد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم عزيزي، بتوجيه ردّ ساحق للأميركيين وسلبهم الأمن أينما كانوا.

وفي السياق ذاته، أكد المستشار العسكري لقائد الثورة والجمهورية الإسلامية، اللواء محسن رضائي، أنه سيتم الرد على العدو المعتدي وأعوانه بحزم، مشدداً على أنهم سينالون عقاباً شديداً.

وشنّت الولايات المتحدة، منتصف الأربعاء - الخميس، عدواناً جديداً على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأميركية أن الهجمات تهدف إلى "زيادة تقويض" قدرة طهران على ما سمّته "تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز".

ويأتي هذا العدوان، بعد مرور نحو 24 ساعة على عدوان أميركي آخر استهدف إيران، وذلك بذريعة الرد على استهداف إيراني مزعوم لسفن تجارية في مضيق هرمز. وردت إيران على عدوان أمس، باستهداف 85 موقعاً من المنشآت العسكرية الأميركية المهمة في ميناء بندر سلمان والمنطقة البحرية الخامسة في البحرين، إضافة إلى قاعدة "علي السالم" الجوية في الكويت، وذلك عبر عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيّرة نفذتها القوات البحرية وقوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة.

كما أعلن المتحدّث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران، العميد حسين محبي، إسقاط طائرة مسيّرة أميركية مُعادية من طراز "MQ-9" في أجواء منطقة "خورموج" التابعة لمحافظة بوشهر جنوبي البلاد.

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