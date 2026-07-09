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إيران

رداً على العدوان.. إيران تستهدف قواعد أميركية في المنطقة
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إيران

رداً على العدوان.. إيران تستهدف قواعد أميركية في المنطقة

2026-07-09 05:00
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أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بدء الرد الإيراني على الاعتداءات الأميركية، فيما أفادت وكالة "فارس" بأن هذا الرد بدأ بحملة جوية بصواريخ باليستية استهدفت مواقع  أميركية في قطر والبحرين.

ونقلت "فارس" عن مصادر قائلةً إن مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية في البحرين تعرض لإصابة من جراء الهجوم الجوي الإيراني، فيما أكد التلفزيون الإيراني نشوب حريق في مقر الأسطول الخامس نتيجة هذا الاستهداف.

وقبل وقتٍ قصير، ذكرت وكالة "مهر" أن انفجارات عنيفة جداً هزت مقر الأسطول الخامس التابع للجيش الأميركي في البحرين، بينما أفادت وكالة "تسنيم" بأن انفجارات عنيفة هزت القواعد العسكرية التابعة للقوات الأميركية في الكويت.

كذلك، أعلن الجيش الكويتي عن تفعيل الدفاعات الجوية في البلاد، فيما أكدت وزارة الداخلية البحرينية أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في البلاد.

كما أفادت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية بتفعيل صفارات الإنذار في قاعدة "موفق السلطي" التي تتمركز فيها قوات أميركية في منطقة الأزرق شرقي الأردن.

تأتي هذه الاستهدافات في أعقاب تعرّض مناطق مختلفة في إيران لعدوان أميركي وُصف بأنه الأكبر منذ توقيع "مذكرة التفاهم" بين الطرفين، حيث كانت إيران قد حذّرت في وقتٍ سابق من أن أي هجوم على أراضيها سيُواجه برد فوري وبنطاق أوسع.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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