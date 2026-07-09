اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الدول الأوروبية بالمشاركة في العدوان على إيران، مؤكداً أن تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، بشأن مشاركة دول أوروبية في الهجمات، تثبت أن أوروبا لم تكن طرفاً محايداً في هذه الحرب.

وقال بقائي إن الدول التي وضعت أراضيها وقواعدها وبناها التحتية في أوروبا تحت تصرف "العدوان الأميركي ـ الإسرائيلي" لا يمكنها التنصل من مسؤولية تواطئها، ولا من التداعيات المترتبة على ذلك.

وأضاف أن "التفاخر المتواصل بخدمة التسلط الأميركي وحربه العدوانية لا يعكس أكثر من عقلية حاشية متملقة تظن أن التزلف يمكن أن يغيّر نظرة الملك المتعالية".

وختم بقائي بالقول إن "الكلام المعسول لا يستطيع أن يجعل منظمة تعتبرها واشنطن غير فعّالة تبدو فعّالة، كما لا يمكنه تعويض غياب الكرامة والثقة بالنفس لدى المتملق".



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