قوموا للّه كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي غريب آبادي: ترامب يفهم لغة القوة أكثر من غيرها.. تصريحاته دليل فشل

إيران

قاليباف: هرمز لن يُفتح إلا بترتيبات إيرانية وأي ضربة ستُقابل بالمثل
🎧 إستمع للمقال
إيران

قاليباف: هرمز لن يُفتح إلا بترتيبات إيرانية وأي ضربة ستُقابل بالمثل

2026-07-09 05:58
65

أكّد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن الولايات المتحدة الأميركية لم تتعلم بعد أن البلطجة ونكث العهود لن يكونا بلا ثمن.

ووجه قاليباف تحذيراً مباشراً لواشنطن قائلاً: "دعوني أقولها بوضوح: إذا ضربتم فستُضربون"، مضيفاً: "لا تتخبطوا بلا جدوى، وإلا فستغرقون بشكل أعمق".

وفيما يتعلق بالملاحة البحرية، شدد رئيس البرلمان الإيراني على أن مضيق هرمز لن يُفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية، وليس بناءً على التهديدات الأميركية.

وتأتي تصريحات قاليباف عقب توجيه بلاده هجماتٍ واسعة على القواعد الأميركية في المنطقة، في أعقاب تعرّض مناطق مختلفة في إيران لعدوان أميركي وُصف بأنه الأكبر منذ توقيع "مذكرة التفاهم" بين الطرفين

وشملت الاستهدافات الإيرانية البنى التحتية والمنشآت الحيوية في القواعد الأميركية بالكويت والبحرين. وفي بيان لحرس الثورة، أشار إلى أن القواعد الأميركية المستهدفة هي معسكر "عريفجان" وقاعدة "علي السالم" في الكويت وقاعدتي "الجفير" و"الشيخ عيسى" في البحرين، محذراً من أن أي اعتداء جديد سيقابله توسيع نطاق الهجمات لتشمل قواعد أميركية أخرى في المنطقة.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني محمد باقر قاليباف ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
حرس الثورة الإسلامية: ردودنا القوية ستتوسع لتشمل قواعد أميركية أخرى في المنطقة
حرس الثورة الإسلامية: ردودنا القوية ستتوسع لتشمل قواعد أميركية أخرى في المنطقة
إيران منذ 23 دقيقة
غريب آبادي: ترامب يفهم لغة القوة أكثر من غيرها.. تصريحاته دليل فشل
غريب آبادي: ترامب يفهم لغة القوة أكثر من غيرها.. تصريحاته دليل فشل
إيران منذ 36 دقيقة
قاليباف: هرمز لن يُفتح إلا بترتيبات إيرانية وأي ضربة ستُقابل بالمثل
قاليباف: هرمز لن يُفتح إلا بترتيبات إيرانية وأي ضربة ستُقابل بالمثل
إيران منذ ساعة
بقائي: أوروبا شريكة في العدوان على إيران ولا يمكنها التنصل من المسؤولية
بقائي: أوروبا شريكة في العدوان على إيران ولا يمكنها التنصل من المسؤولية
إيران منذ ساعة
مقالات مرتبطة
حرس الثورة الإسلامية: ردودنا القوية ستتوسع لتشمل قواعد أميركية أخرى في المنطقة
حرس الثورة الإسلامية: ردودنا القوية ستتوسع لتشمل قواعد أميركية أخرى في المنطقة
إيران منذ 23 دقيقة
قاليباف: هرمز لن يُفتح إلا بترتيبات إيرانية وأي ضربة ستُقابل بالمثل
قاليباف: هرمز لن يُفتح إلا بترتيبات إيرانية وأي ضربة ستُقابل بالمثل
إيران منذ ساعة
بقائي: أوروبا شريكة في العدوان على إيران ولا يمكنها التنصل من المسؤولية
بقائي: أوروبا شريكة في العدوان على إيران ولا يمكنها التنصل من المسؤولية
إيران منذ ساعة
رداً على العدوان.. إيران تستهدف قواعد أميركية في المنطقة
رداً على العدوان.. إيران تستهدف قواعد أميركية في المنطقة
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة