أكّد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن الولايات المتحدة الأميركية لم تتعلم بعد أن البلطجة ونكث العهود لن يكونا بلا ثمن.

ووجه قاليباف تحذيراً مباشراً لواشنطن قائلاً: "دعوني أقولها بوضوح: إذا ضربتم فستُضربون"، مضيفاً: "لا تتخبطوا بلا جدوى، وإلا فستغرقون بشكل أعمق".

وفيما يتعلق بالملاحة البحرية، شدد رئيس البرلمان الإيراني على أن مضيق هرمز لن يُفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية، وليس بناءً على التهديدات الأميركية.

وتأتي تصريحات قاليباف عقب توجيه بلاده هجماتٍ واسعة على القواعد الأميركية في المنطقة، في أعقاب تعرّض مناطق مختلفة في إيران لعدوان أميركي وُصف بأنه الأكبر منذ توقيع "مذكرة التفاهم" بين الطرفين

وشملت الاستهدافات الإيرانية البنى التحتية والمنشآت الحيوية في القواعد الأميركية بالكويت والبحرين. وفي بيان لحرس الثورة، أشار إلى أن القواعد الأميركية المستهدفة هي معسكر "عريفجان" وقاعدة "علي السالم" في الكويت وقاعدتي "الجفير" و"الشيخ عيسى" في البحرين، محذراً من أن أي اعتداء جديد سيقابله توسيع نطاق الهجمات لتشمل قواعد أميركية أخرى في المنطقة.

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