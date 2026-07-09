رأى نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب دليل على الفشل، مشيرًا إلى أن ترامب يفهم لغة القوة أكثر من غيرها.

وكتب غريب آبادي في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الخميس 09 تموز/يوليو 2026: "إن تصريحات ترامب اليوم، من إهانة الشعب الإيراني إلى التهديد بشن مزيد من الهجمات، ليست مؤشرًا على القوة، بل هي اعتراف بفشل سياسة قامت على مدى سنوات على الإكراه والعقوبات والتهديد".

وأكد غريب آبادي أن تصريحات ترامب، "لم تتمكن من إخضاع الشعب الإيراني أو إرغامه على الاستسلام".

وختم نائب وزير الخارجية الإيراني منشوره بالقول: "يجب مخاطبة ترامب المجرم والقاتل بلغته نفسها، إذ يبدو أنه يفهم لغة القوة أكثر من غيرها!".



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