أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف البنى التحتية والمنشآت المهمة في القواعد العسكرية الأميركية بالكويت والبحرين، ردًا على الاعتداءات الأميركية الأخيرة التي استهدفت مناطق متفرقة في إيران، محذرًا الجيش الأميركي قاتل الأطفال من أن نطاق الرد الإيراني سيتوسع ليشمل قواعد أميركية أخرى في المنطقة، في حال تكرر العدوان.

وأصدر حرس الثورة الإسلامية البيان التالي:

بسم الله قاسم الجبارين

"قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ"

أيها الشعب الإيراني الشريف، أيها الشعب العراقي الكريم والمجاهد؛

أحسنتُم أيها الناس المؤمنون والبصراء والوفيون، الذين أظهرتم للعالم مكانة الولاية الإلهية وحب الشعب العميق المتبادل مع القائد الإسلامي، على غرار أمير المؤمنين (ع)، من خلال إدراككم للظروف وتشييعكم الذي لا مثيل له في تاريخ العالم. كما ذكرتم بشعاراتكم أن تكلفة الاعتداء على المرجعية والولاية الفقيه للمسلمين ستكون باهظة للغاية.

على الرغم من أن هذا التشييع المهيب، وخاصة التشييع العاشق الذي استمر 23 ساعة في حرارة شديدة، في أرض العراق الحبيبة، قد أثار الرعب في قلوب المستكبرين المقيمين في القصور، ودفعهم إلى رد فعل متسرع على هذا الاستعراض الشعبي. إلا أن أمريكا، التي تخرق الوعود، وبخلاف جميع الالتزامات، هاجمت مرة أخرى العديد من المناطق في محافظات الجنوب الساحلي لإيران، وفي خطوة مناهضة للشعب، هاجمت جسرين في المحافظات الشرقية المؤدية إلى مدينة مشهد المقدسة، وذلك بهدف طمس أخبار هذه البطولة التي لا مثيل لها وإخفاء هذا الحدث الملهم عن أنظار العالم. ولكنها تغفل عن أن هذه الجرائم ستوقظ الناس في جميع أنحاء العالم وتجعلهم أكثر تصميمًا على لعب دور في مكافحة الشيطان الأكبر.

لن يترك مقاتلو الإسلام تجاوزات الجيش الأميركي الذي يقتل الأطفال دون رد

في المرحلة الأولى من الرد العقابي ضد الأميركيين المخالفين للعهود، قام مقاتلو القوات البحرية والفضاء التابعة للحرس الثوري، في عملية مشتركة باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار، بعد ساعات من هجمات العدو وفي مناطق مختلفة من البلاد، بتدمير البنية التحتية والمرافق الهامة في قاعدتين استعماريتين احتلاليتين أميركيتين في "عريفجان" و"علي السالم" في الكويت، و"جفير" و"شيخ عيسى" في البحرين.

يحذر الحرس الثوري الإيراني الجيش الأميركي الذي يقتل الأطفال بأنه في حالة تكرار التجاوز، فإن ردودنا القوية ستتوسع لتشمل القواعد الأميركية الأخرى في المنطقة.

"وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ".

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