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لبنان

طقس لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة داخلًا وجبلًا
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لبنان

طقس لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة داخلًا وجبلًا

2026-07-09 09:30
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل وفوق الجبال، كما ترتفع نسبة الرطوبة في الفترة المسائية مما يزيد من الشعور بالحر ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة.

الحال العامة
طقس صيفي يسيطر على لبنان مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم السبت، حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحرّ.
معدل درجات الحرارة لشهر تموز، طرابلس بين 31 و 23 درجة، بيروت بين 32 و 24، زحلة بين 34 و 18 درجة.
تحذير من ارتفاع موج البحر (لحدود 1.5متر) بخاصة على الشواطئ الشمالية.

الطقس المتوقع
- الخميس: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع  في المناطق الداخلية والجبلية، كما تنشط الرياح أحيانًا.
- الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل وفوق الجبال، كما ترتفع نسبة الرطوبة في الفترة المسائية مما يزيد من الشعور بالحر ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة.
- السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ضباب فوق الجبال وارتفاع بدرجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها بينما تنخفض بشكل طفيف على الساحل، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة مما يزيد من الشعور بالحرّ.
- الأحد: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل، مع نسبة رطوبة مرتفعة ورياح ناشطة جنوب البلاد.

- الحرارة على الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 13 الى 27 درجة، في الداخل من 14 الى 34 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية بين 10 و30 كم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%
- حال البحر: مائج (ارتفاع الموج المتر ونصف)، حرارة سطح الماء: 27 درجة.
- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

الكلمات المفتاحية
لبنان الطقس فصل الصيف
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