أعلن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه استهدف مواقع عسكرية للجيش الأميركي، في الكويت وقطر والبحرين، بكم هائل من المُسيّرات الهجومية، ردًا على العدوان الأميركي الذي استهدف، فجر اليوم الخميس (09 تموز/يوليو 2026)، مناطق مختلفة من إيران.

وجاء في بيان للجيش الإيراني: "في أعقاب العدوان الذي شنته القوات الأمريكية الإرهابية على مناطق في البلاد ووحدات من الجيش، وردًا على تلك الجريمة، استهدفت، قبل ساعات، أنظمة "باتريوت" في الكويت، وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية (مواقع الإنذار المبكر) في قطر، ومخازن الوقود التابعة للجيش الأميركي الإرهابي في البحرين، بكم هائل من أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة الهجومية التابعة للجيش".

وأكد الجيش الإيراني في بيانه أن:"القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة (حفظه الله)، وبكل قوة، ومن دون أي شروط، ستواصل منع تحقيق أهداف وأطماع الرئيس الأميركي غير الحكيم، وستدافع عن المثل العليا للثورة الإسلامية حتى تحقيق النصر النهائي".

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