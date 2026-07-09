وجّه مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أمير سعيد إيرواني، رسالةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن عقب الاعتداءات الأميركية الجديدة وانتهاكات الولايات المتحدة المتكررة لوقف إطلاق النار ومذكرة إسلام آباد، والتي أدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء المدنيين والعسكريين، وإصابة عشرات المدنيين الإيرانيين بجروح.

وجاء في الرسالة: "شنت الولايات المتحدة مجددًا، وما زالت تشن، هجمات عسكرية واسعة النطاق ضد سيادة جمهورية إيران الإسلامية وسلامة أراضيها، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والتزاماتها الدولية، مستهدفةً منشآت في جنوب إيران، ولا سيما في بوشهر، فضلًا عن عدد من الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي".

وأضاف إيرواني في رسالته: "إن هذه الأعمال العدوانية المتجددة تُعد انتهاكًا صارخًا آخر للمادة الثانية، الفقرة الرابعة، من ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً جوهرياً للمادة الأولى من مذكرة إسلام آباد، التي تعهدت بموجبها الولايات المتحدة التزامًا غير مشروط بوقف جميع الأعمال العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سيادتها ووحدة أراضيها".

وأكد إيرواني أن الولايات المتحدة "بانتهاكها المتكرر والمتعمد لهذه الالتزامات، تكون قد نقضت المذكرة نقضًا قاطعًا، وتتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن جميع التبعات القانونية والسياسية الناجمة عن سلوكها غير القانوني وتصعيدها الخطير".

وأشار إيرواني في هذه الرسالة إلى أن الهجمات العسكرية الأميركية على عدة منشآت تقع على طول الساحل الجنوبي لإيران صباح الأربعاء 8 يوليو/تموز 2026، أدت إلى استشهاد 8 أفراد من القوات الجوية والبحرية الإيرانية جراء الصواريخ الأميركية على مدينتي بندر عباس وبوشهر.

وأكد إيرواني إدانة إيران لـ"هذه الجرائم البشعة، إلى جانب أعمال العدوان المتكررة من جانب الولايات المتحدة والانتهاك المستمر لميثاق الأمم المتحدة وغيره من قواعد القانون الدولي المعمول بها، بأشد العبارات". مشددًا على أن "استهداف المنشآت المدنية عمدًا، إلى جانب الاستخدام المستمر وغير القانوني للقوة ضد سيادة جمهورية إيران الإسلامية ووحدة أراضيها، يشكل تهديدًا خطيراً للسلم والأمن الدوليين، ويكشف أيضًا عن استهتار الولايات المتحدة التام بالتزاماتها القانونية الدولية".

وأضاف السفير إيرواني: "بالنظر إلى خطورة هذا الوضع، تُذكّر جمهورية إيران الإسلامية بالمسؤوليات الموكلة إلى الأمين العام ومجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما في القضايا المتعلقة بأعمال العدوان، والإخلال بالسلم، والتهديدات للسلم والأمن الدوليين".

وطالبت إيران في رسالتها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"الاضطلاع بمسؤولياتهما بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وذلك باتخاذ تدابير فورية وفعّالة وحاسمة لإجبار الولايات المتحدة على وقف أعمالها العدوانية غير القانونية المستمرة، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع، وضمان محاسبة الولايات المتحدة الكاملة على أعمال العدوان، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، والجرائم الخطيرة الناجمة عنها".

وأعربت إيران عن أسفها لـ"تقاعس مجلس الأمن عن اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة وحاسمة ردًا على هذه الانتهاكات الصارخة لميثاق الأمم المتحدة ما شجع الولايات المتحدة على مواصلة وتصعيد استخدامها غير القانوني للقوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما يقوض مصداقية مجلس الأمن ويعرض السلم والأمن الدوليين للخطر".

وشددت إيران في رسالتها على أن "الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة والصريحة عن جميع التداعيات الناجمة عن استخدامها غير القانوني للقوة، فضلًا عن التهديد الخطير الذي تشكله أعمالها غير القانونية على السلم والأمن الدوليين".



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