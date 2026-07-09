بعد مراسم الوداع والتشييع المهيبة لجثمان آية الله العظمى الإمام القائد الشهيد السيد علي الخامنئي (قده) في طهران وقم والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة، تُقام اليوم مراسم تشييع ودفن الجثمان الطاهر في العتبة الرضوية المطهرة في مدينة مشهد المقدسة في إيران.

ووصل جثمان القائد الشهيد يرافقه جثامين أفراد عائلته الذين ارتقوا معه في العدوان الأميركي إلى مدينة مشهد المقدسة، ظهر اليوم الخميس 09 تموز/يوليو 2026، بالتوقيت المحلي، وسط حفاوة شعبية كبيرة.

وإلى جانب تجهيز البنى التحتية لخدمة زوار العتبة الرضوية، أعدّت مؤسسة آستان قدس الرضوية برامج ثقافية ودعائية خاصة لمراسم تشييع ودفن القائد الشهيد.

وعليه، وبعد انتهاء مراسم التشييع في شارع الإمام الرضا (ع)، ستُقام صلاة الجنازة على جثمان القائد الشهيد وسائر أفراد أسرته في العتبة الرضوية المطهرة.

ولهذا الغرض، ونظرًا لأن صحن النبي الأعظم (ص) والأروقة المحيطة به تقع في النقطة النهائية لمسار التشييع وحركة الزوار، ستُقام صفوف الصلاة المهيبة في الجانب الشمالي من العتبة المطهرة، على امتداد شارع الشيخ الطوسي.

ووفقًا للبرنامج تختتم مراسم الوداع والتشييع بدفن الجثمان الطاهر للقائد الشهيد، وجثامين أفراد أسرته الشهداء، داخل العتبة الرضوية المطهرة في مدينة مشهد المقدسة.

كما ستُقام برامج عزاء خاصة، بمشاركة مراثي أهل البيت (ع) وقارئي القرآن الكريم الدوليين، وبمحورية صحن النبي الأعظم (ص)، بشكل مستمر.

4700 ضيف أجنبي من 27 دولة

وأعلن المتحدث باسم لجنة تشييع ووداع قائد الثورة الشهيد في محافظة خراسان الرضوية عن حضور أكثر من 4 آلاف و700 ضيف أجنبي من 27 دولة حول العالم في مشهد المقدسة، للمشاركة في مراسم وداع وتشييع قائد الأمة الشهيد.

وقال مهدي شاد، في تصريحات له: "إن حضور هؤلاء الضيوف من مختلف الدول، يبرز المكانة الدولية لهذه المراسم، ويظهر التضامن والولاء الذي يكنه مختلف الشعوب للقائد الشهيد للأمة"، مؤكدًا أن "جميع الاستعدادات اللازمة لاستضافة والمشاركة المهيبة للحاضرين في هذه المراسم قد تم التخطيط لها".



الكلمات المفتاحية