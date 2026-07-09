يوارى جثمان آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قده) الثرى في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، في ختام مراسم تشييع استمرت ستة أيام، وشهدت مشاركة حشود مليوني غير مسبوقة في التاريخ، قدرت بنحو 40 مليونًا، عبرت فيها المدن الإيرانية والعراقية التي عبرها الإمام في طريقه إلى جوار ربه، عن الوفاء لنهج الإمام الشهيد.

ويفتح الحرم الرضوي في مشهد أبوابه اليوم لمراسم الوداع الأخير، واحتضان الجثمان في مكان اختاره الشهيد الخامنئي قرب مقام الإمام الرضا عليه السلام، بناء على وصية الشهيد.

وعبرت واشنطن عن صدمتها من ضخامة المراسم المليونية في مدينتي النجف وكربلاء المقدستيْن، وفهمت منها رسائل سياسية وميدانية أكدت لها فشلها في القضاء على النظام الاسلامي في طهران، أو في تفكيك محور المقاومة، وخصوصًا عزل العراق عن ايران.

وفي الوقت الذي كان جثمان الشهيد الامام الخامنئي (قده) محمولًا على أكتاف أبناء الشعب العراقي كانت الولايات المتحدة تهاجم إيران وتهدد بإسقاط اتفاق التفاهم والعردة الى الحرب، وهو ما يعبّر عن الصدمة الأميركية من هذا الترابط العميق بين إيران والعراق.

ورُفعت في شوارع مشهد ومطارها ومحطات المترو صور للشهيد الإمام الخامنئي (قده) ولافتات تشييع كبيرة، فيما تجمّع آلاف الأشخاص قبل بدء مراسم الدفن حاملين الأعلام الإيرانية والرايات الحمراء.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن محافظ مشهد حسن حسيني توقعه مشاركة نحو 15 مليون شخص في مراسم التشييع والدفن، وسط إجراءات تنظيمية واسعة في المدينة.

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