أصدر وزير حرب العدو إسرائيل كاتس اليوم بيانًا رسميًا قال فيه إن "اسرائيل" ستواصل البقاء في المنطقة الأمنية داخل لبنان "طالما اقتضت الحاجة".

يأتي ذلك على خلفية ما نشرته صحيفة "معاريف" أمس، والذي أفاد بأن لبنان الرسمي يعتزم خلال المحادثات السياسية المقبلة في روما المطالبة بوضع جدول زمني واضح لانسحاب الجيش "الإسرائيلي" من الأراضي اللبنانية، كشرط لإحراز مزيد من التقدم في المفاوضات السياسية بين الجانبين، على حدّ تعبيره.

كاتس صرّح صباح اليوم قائلًا: "لم نطلب إذنًا من أيّة جهة لدخول لبنان، ولسنا بحاجة إلى إذن للبقاء فيه"، وأضاف "بفضل قرارات القيادة السياسية، وإصرار قيادة الجيش "الإسرائيلي"، أقمنا منطقة أمنية داخل لبنان تمتد من البحر غربًا حتى منطقة قلعة الشقيف ومداخل جبل الشيخ شرقًا، وهي منطقة خالية من السكان والبنى التحتية لحزب الله فوق الأرض وتحتها، بهدف حماية "سكان" الجليل من خطر التسلل والهجمات الصاروخية والتهديدات المباشرة"، وفق ادّعائه.

وختم كاتس: "كما أوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأنا، سنواصل البقاء في المنطقة الأمنية داخل لبنان والعمل منها طالما اقتضت الحاجة، إلى حين نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان وإزالة التهديد عن سكان الشمال"، بحسب ادعائه.

الكلمات المفتاحية