استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدون في لبنان وسفراء بريطانيا، أستراليا، وسويسرا وبحضور سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال.

البحث تناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، كما تركّز على الإصلاحات المالية والاقتصادية وإعادة الإعمار .

الرئيس بري أكد أمام السفراء توجه المجلس النيابي لإنجاز التشريعات والقوانين المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف بعد إعادة القانون من قبل الحكومة بصيغته الجديدة المتوافقة مع ملاحظات صندوق النقد الدولي.

وشدد الرئيس بري على أن المجلس النيابي بإجماع نوابه خلف تأمين الودائع كاملة عبر قانون الفجوة المالية وهذا يعتبر من العوامل الأساسية والمسهلة في إعادة الإعمار.

الرئيس بري عرض أيضا الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية خلال استقباله سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان السفير ميشال عيسى.

الرئيس بري كرر السؤال عن تثبيت وقف إطلاق النار والالتزام "الإسرائيلي" به، وخطوات انسحاب العدو من لبنان إلى الحدود الدولية.

رئيس المجلس النيابي استقبل أيضا مساعد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الإيرانية وحيد جلال زادة والوفد المرافق بحضور القائم بأعمال السفارة الايرانية في لبنان توفيق الصمدي ، الزيارة كانت مناسبة جرى خلالها عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

مساعد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الإيرانية نقل للرئيس بري رسالة شفهية من الرئيس الايراني مسعود بزشكيان وزير الخارجية عباس عرقجي.

وجدد زادة تأكيد التزام الجمهورية الاسلامية الايرانية بالوقوف الى جانب لبنان.

على صعيد آخر، أبرق الرئيس نبيه بري مهنئا لرئيسة مجلس النواب في جمهورية الاكوادور ميشيل أندريا مانشينو دافيلا بمناسبة انتخابها رئيسة للمجلس النيابي.

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