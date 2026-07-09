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عين على العدو

مستوطنون صهاينة يقضون ليلة كاملة في جبل الشيخ المحتلّ
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عين على العدو

مستوطنون صهاينة يقضون ليلة كاملة في جبل الشيخ المحتلّ

2026-07-09 15:14
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يواصل ناشطو حركة اليمين "حالوتسي هباشان"  (رواد الباشان) الصهيونية محاولاتهم لفرض أمر واقع في المنطقة الأمنية التي يحتلّها جيش العدو داخل الأراضي السورية.

 واستكمالًا لنشاطهم في بداية الأسبوع، صعدت مجموعة من الناشطين اليوم (الخميس) مرة أخرى إلى منطقة جبل الشيخ، في المناطق الجديدة التي يحتلّها الصهاينة، متجاوزين خط الحدود الرسمي، وقضوا هناك ليلة كاملة بهدف معلن يتمثل في الدفع نحو إقامة "استيطان مدني يهودي" في المنطقة، وفق ما أورد موقع "والا".

وخلال الأشهر الأخيرة فقط، سُجلت عدة حوادث مشابهة، من بينها تحصن نحو 45 ناشطًا صهيونيًا فوق سطح مبنى على أطراف بلدة حضر في الجانب السوري، إضافة إلى عبور مجموعة من الفتيان الصهاينة الحدود خلال عيد "الحانوكا" اليهودي ودخولهم إلى قرية بئر العجم.

وتندرج هذه الحوادث ضمن سلسلة من المحاولات المتكررة خلال عام 2025 لإقامة بؤر استيطانية، وعبور الحدود في منطقتي "تل سكي" وسلسلة جبال "البشنيت"، وتنظيم جولات يشارك فيها عدد كبير من المستوطنين الصهاينة في منطقة جبل سيئون ومثلث الحدود.
 

الكلمات المفتاحية
جيش الاحتلال الاسرائيلي سورية
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