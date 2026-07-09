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فلسطين

وفد حماس يصل القاهرة لاستكمال المفاوضات ولقاء الوسطاء
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فلسطين

وفد حماس يصل القاهرة لاستكمال المفاوضات ولقاء الوسطاء

2026-07-09 15:35
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أكد المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس طاهر النونو وصول وفد من قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى جمهورية مصر العربية لاستكمال المفاوضات واللقاء مع الوسطاء، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار والاتفاق حول الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وأوضح النونو في تصريح له أن الحركة تشدد على ضرورة زيادة المساعدات للقطاع واستكمال تطبيق المرحلة الأولى وتسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة المتوافق عليها سيما بعد استقالة لجنة إدارة القطاع قبل يومين، مشيرًا إلى أن الاستعدادات الوطنية والحكومية قد استكملت في غزة للتنفيذ وتسهيل مهام الاستلام والتسلم.

يذكر أن وفد حماس المفاوض يعود بعد أقل من يومين للقاهرة بعد مفاوضات استمرّت عدة أيام الأسبوع الماضي، بما يشير إلى تكثيف اللقاءات التفاوضية في هذه الجولة.

وكانت حركة حماس قد أعلنت الإثنين الماضي حلّ لجنة الطوارئ الحكومية التي أدارت شؤون القطاع لسنوات، بعد تقديم رئيسها بالإنابة محمد الفرا استقالته الرسمية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها الأبرز من نوعها منذ سيطرة الحركة على غزة عام 2007.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الموظفين سيواصلون عملهم بصفتهم موظفي دولة تحت إشراف اللجنة الوطنية فور تسلمها مهامها رسميًا، مشددًا على عدم حدوث أي فراغ إداري خلال المرحلة الانتقالية.

من جانبه، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن الجيش "الاسرائيلي" يقوم بتصعيد كبير ضد الفلسطينيين في قطاع غزة عبر القصف المستمر وعمليات القتل اليومية في شوارع القطاع، معتبرًا أن الانتهاكات اليومية باتت سياسة ثابتة يتبعها كبديل عملي عن تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ظل عجز الوسطاء عن إلزامه بما تم الاتفاق عليه، وصمت ما يُسمّى بـ"مجلس السلام" إزاء هذه الانتهاكات.

 

واعتبر قاسم في بيان صحافي مكتوب أن استمرار هذه الخروقات أمام أنظار المجتمع الدولي والجامعة العربية يضع الجميع أمام مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية والقانونية للتحرك لوقف ما وصفه بالمذبحة المستمرة بحق الفلسطينيين في غزة.

الكلمات المفتاحية
مصر حركة حماس
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