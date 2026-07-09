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تشييع إمام المستضعفين
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إيران

الحرس الثوري: سنردّ بقوة على مغامرات أميركا
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إيران

الحرس الثوري: سنردّ بقوة على مغامرات أميركا

2026-07-09 16:23
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وجهت القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران التحية للأمة البصيرة والشجاعة التي أظهرت بحضورها المذهل وتشييعها المليوني للشهيد القائد في إيران والعراق، أن هذا هو الزمن الذي ينتهي فيه جبروت القوى، وأن هذا القرن هو عصر هيمنة إرادة الأمم.

كما وجهت التحية لمقاتلي الإسلام الشجعان الذين أثبتوا برد فعلهم القوي على انتهاكات الجيش الأميركي الذي يقتل الأطفال، أن مصير المعركة لا يحدده امتلاك الأسلحة، بل قوة الإيمان.

وأكدت أن المقاتلون الذين خلال الأسبوعين الماضيين، عززوا سيطرتهم على مضيق هرمز وأمّنوه، وبإعادة فتحه تدريجيًا، رفعوا قدرة المرور إلى حوالي 50% من حركة السفن قبل الحرب، وهم بصدد زيادة قدرة حركة السفن التي تحصل على تصريح من قوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية لعبور المسارات المحددة من قبل الجمهورية الإسلامية، مع الالتزام الصارم بقواعد الأمن.

وأعلنت القوات البحرية في الحرس الثوري مرة أخرى أنه لا يحق للأجانب أي حصة في هذه الأرض وفي مضيق هرمز.

ورأت أن مغامرات الجيش الإرهابي الأميركي وتدخله في تحديد مسارات المرور، بالإضافة إلى أنه سيواجه ردًا قويًا مّنا، يعيق أيضًا عملية إعادة الفتح التدريجية، ويعرض مصالح الدول التي تستفيد من مضيق هرمز لخطر كبير.

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز اميركا الحرس الثوري
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