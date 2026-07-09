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إيران

الحرس الثوري: دمّرنا مركز القيادة والتحكّم الأميركي في غرب آسيا وقاعدة جوية في الأردن
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إيران

الحرس الثوري: دمّرنا مركز القيادة والتحكّم الأميركي في غرب آسيا وقاعدة جوية في الأردن

2026-07-09 16:57
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس 9 تموز/يوليو 2026،  عن استهدافه وتدميره مركز القيادة والتحكُّم الأميركي في غرب آسيا وقاعدة جوية أميركية في الأردن.

وقال الحرس الثوري، في بيان: "عند الساعة 2:20 بعد ظهر اليوم، دمّر مقاتلو القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري مركز قيادة وتحكُّم العدو في غرب آسيا وقاعدة العدو الجوية في (منطقة) الأزرق في الأردن باستخدام 10 صواريخ باليستية".

أضاف: "كنّا قد ذكرنا في البيان السابق أنّ تكرار الاعتداء سيؤدّي إلى توسيع نطاق ردّنا ليشمل قواعد أخرى للعدو في المنطقة، وقد نفّذنا هذا التهديد في المرحلة الثانية من الرد على اعتداءات الجيش الأميركي قاتل الأطفال".

وتابع قوله: "في حال تكرار اعتداء الجيش الأميركي، فإنّ سائر القواعد الأميركية في المنطقة لن تكون بمنأى عن نيراننا الكثيفة".
 

الكلمات المفتاحية
الأردن الحرس الثوري القواعد الأميركية
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