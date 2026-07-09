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تشييع إمام المستضعفين
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إيران

قائد مقر خاتم الأنبياء (ص): سنقتص من قتلة القائد الشهيد
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إيران

قائد مقر خاتم الأنبياء (ص): سنقتص من قتلة القائد الشهيد

2026-07-09 17:58
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قال قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي الإيراني الفريق طيار علي عبد اللهي، "إن هذا الحزن والغضب المقدس على طريق الثأر من قتلة القائد الشهيد وزعيم مسلمي وأحرار العالم والشهداء المظلومين للحربين الثانية والثالثة المفروضتين، سيستمران وسينزلان العقاب بهم".

وأضاف عبد اللهي في بيان اليوم الخميس (9 تموز/يوليو 2026)، أن العالم شهد خلال الأيام الماضية خلق ملحمة منقطعة النظير وخالدة في التاريخ.

وأوضح أن مراسم تشييع ووداع إمام الأمة الشهيد، بوصفه رمزًا ومظهرًا للروعة والبصيرة والإيمان والجهاد والمقاومة، ستظل راسخة وباقية في ذاكرة البشرية.

وأشار إلى أن الحضور غير المسبوق للأمة الاسلامية يفوق مراسم وداع، بل كان صرخة مدوية تنادي بالحق وإفشالًا لمخططات مستكبري العالم، وهو الذي ميز بوضوح بين الحق والباطل، وقال: إن "هذه الهبة الإنسانية هي تجسيد للتواصل العميق بين إرادة الشعوب اليقظة ودرب الشهادة ذات الشوكة".

ونبّه إلى أن العالم وقادة الكفر والاستكبار العالمي، لا سيما أميركا المجرمة والكيان الصهيوني الخبيث، لا يجب أن يعدّوا الحزن الجاري في عيون الشعب والهبة الناجمة عن هذا الحزن ضعفًا ووهنًا.

وأكد الفريق عبد اللهي، أن "أبناء الشعب الشجعان في القوات المسلحة وبنصرة من الله المتعال ومواكبة الشعوب الإسلامية والأحرار، وبإجراء ثوري، سيقضون مضاجع العدو، وسيقتصون آجلًا أم عاجلًا ممن يقفون وراء هذه الجريمة الإرهابية".

الكلمات المفتاحية
اميركا مقر خاتم الأنبياء تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
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