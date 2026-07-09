أعلن وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين إطلاق أول قسم حكومي لقسطرة القلب في مستشفى عبد الله الراسي الحكومي في حلبا – عكار بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري في خدمة هي الأولى من نوعها في المحافظة، وتبلغ ميزانيتها الإجمالية 556 ألف دولار، ما يحسّن الوصول إلى خدمات القلب المنقذة للحياة لسكان عكار، ويوفر على المرضى عناء الانتقال إلى محافظة أخرى للحصول على هذه الخدمات، الأمر الذي كان يؤدي في السابق إلى تأخير في العلاج وأعباء مالية على ذوي الدخل المحدود.

وجرى الإعلان عن افتتاح قسم القسطرة القلبية في حفل أُقيم في وزارة الصحة العامة، حضره القائم بأعمال الأمين العام في الهلال الأحمر القطري ومساعد الأمين العام لقطاع الإغاثة والتنمية الدولية المهندس محمد بدر السادة، ومدير الهلال الأحمر القطري في لبنان بهاء النجومي، والنواب سجيع عطية، محمد يحيى، وليد البعريني، أسعد درغام، والمدير تلعام لمستشفى حلبا الحكومي – عكار الدكتور محمد خضرين، والمدير العام لمستشفى طرابلس الحكومي الدكتور ناصر عدرة وحشد من الفعاليات الطبية والاجتماعية.

وأكد ناصر الدين في كلمته، أنه رغم الظروف الصعبة، نجد بصيص الأمل لنقدمه للبنانيين، وصحيح أن النزف في الجنوب، إنما لا نتغافل عن القلب في الشمال.

وأضاف: "يحقّ للشمال ومستشفيات الشمال كل الدعم، وهو واجب علينا وليس منّة".

وتابع قائلاً: إن "عكار على غرار الهرمل، المنطقة التي أتحدر منها، منطقة محرومة، وآمل أن أتمكن عبر إقرار سلسلة خدمات من النهوض بهذه المنطقة من الناحية الصحية".

وأردف الوزير الدكتور ناصر الدين متحدثًا عن المشاريع التي هي قيد التنفيذ، فأوضح أن لعكار حصة وازنة في مشروع دعم مراكز الرعاية الصحية الأولية، كما لعكار حصة في المشروعين القائمين لدعم المستشفيات الحكومية بدعم من البنك الإسلامي والبنك الدولي.

وعدّد وزير الصحة العامة ما تم تجهيزه لمستشفى حلبا من معدات طبية في الفترة الأخيرة ومن بينها CT Scan، وDigital Ultrasound Machine وOperating Table وDialysis machines وغيرها من المعدات التي تطوّر الخدمات النوعية في المستشفى.

وتابع القول، إن المستشفى سيُجهز في شهر آب المقبل بـ MRI بكلفة 600000 دولار.

وكشف عن تخصيص إسهامات مالية مباشرة للمستشفى بلغت قيمتها 537000 دولار، وذلك في إطار الحرص على تنفيذ مشروع دعم متكامل للمستشفى، مضيفًا أن قيمة الدعم الكامل لمستشفى حلبا الحكومي منذ توليه منصبه الوزاري بلغت 3200000 (ثلاثة ملايين ومئتي ألف) دولار.

وأعلن الوزير ناصر الدين، أن إطلاق المناقصة لإنشاء مستشفى جديد في عكار، يؤمن الخدمات للأهالي إلى جانب مستشفى حلبا، سيتم في خلال أربعة أسابيع، في خطوة إضافية في هذه المسيرة المستمرة.

تغطية اللبنانيين غير المضمونين بالأرقام

وأكد الوزير ناصر الدين، أن وزارة الصحة العامة مستمرة بالتعميم الصادر حول تغطية اللبنانيين غير المضمونين بنسبة 100 في المئة في المستشفيات الحكومية، ومن وافق على ذلك من المستشفيات الخاصة، وأورد بالأرقام حصيلة المستفيدين من هذه التغطية من أهالي الشمال وعكار، منذ بدء الحرب الأخيرة في الثاني من آذار 2026، إذ بلغ حجم المستفيدين من هذا التعميم في عكار 3296، وفي الشمال 6239 بنسبة تبلغ 27 في المئة من المرضى في لبنان.

وبالنسبة إلى التعميم الصادر حول تغطية كاملة بنسبة 100% للذين يدخلون إلى الطوارئ، فقد بلغ حجم المستفيدين في الشمال 4142 وفي عكار 2606.

ولفت وزير الصحة العامة إلى أن هذه الأرقام تعطي صورة واضحة، وتؤكد لأهل عكار أنه رغم الوجع الكبير فإن بناء القطاع الصحي مستمر خطوة خطوة تحت عنوان كبير هو تحييد الصحة عن السياسة، آملًا بناء البلد معًا؛ لأن البلد للجميع.

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