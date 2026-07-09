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تشييع إمام المستضعفين
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إيران

إيران

طوفان بشري في وداع الإمام الشهيد في مشهد المقدسة 

2026-07-09 18:47
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يواصل موكب جثامين الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي (قده) وعائلته، شق طريقه في شوارع مدينة مشهد المقدسة، وسط احتشاد الملايين من المعزين من داخل إيران وخارجها.

وتغصّ الشوارع المؤدية إلى حرم الإمام علي الرضا (عليه السلام) بمدينة مشهد المقدسة والمرقد الشريف، بالجموع المليونية المشاركة في مراسم تشييع ووداع قائد الأمة الشهيد السيد علي الخامنئي.

كذلك، احتشدت جموع غفيرة من المشيعين والمواطنين في مرقد الإمام علي الرضا (عليه السلام) في مدينة مشهد الإيرانية، منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس (9 تموز/يوليو 2026)، بانتظار انطلاق مراسم التشييع ووداع جثمان الشهيد الإمام الخامنئي في محطته الأخيرة، بعد مسيرة تشييع مهيبة استمرت ستة أيام تنقلت بين إيران والعراق، حيث يرفع آلاف المشيعين الرايات الحمر تعبيرًا عن الغضب والمطالبة بالثأر.

وقد حطّت في مطار الشهيد هاشمي نجاد بمدينة مشهد الطائرة التي تقل الجثمان وأفرادًا من عائلة الشهيد القائد، قادمة من مطار النجف الأشرف الدولي صباح اليوم الخميس.

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مشهد المقدسة تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
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