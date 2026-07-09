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لبنان

حزب الله شيّع ثلّة من الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
لبنان

حزب الله شيّع ثلّة من الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت

2026-07-09 19:30
50
موسى الحسيني - مصور
196 مقالاً

 

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة، يوم الخميس 9 تموز/يوليو 2026، ثلةً من الشهداء دفاعًا عن لبنان وشعبه في مراسم تكريمية أُقيمت في عدد من الروضات في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحضور عوائل الشهداء وفعاليات دينية واجتماعية وحشود من الأهالي والمحبين.

ففي روضة جنة الزهراء (ع) في الكفاءات، شُيّع الشهداء حسين زين العابدين بريطع، وحيدر عدنان مستراح (ميثم)، وهادي حسين خريس، وجواد عباس عباس، حيث ووريت جثامينهم في الثرى إلى جانب من سبقهم من الشهداء.

كذلك، شهدت روضة الصادق (ع) لدفن الودائع في الشويفات، مراسم تشييع الشهيد محمد فارس منصور (وديعة)، حيث ووري في الثرى وسط تجديد المشيعين العهد بالسير على درب الشهداء وصون تضحياتهم.

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