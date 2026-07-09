شيّع حزب الله وجمهور المقاومة، يوم الخميس 9 تموز/يوليو 2026، ثلةً من الشهداء دفاعًا عن لبنان وشعبه في مراسم تكريمية أُقيمت في عدد من الروضات في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحضور عوائل الشهداء وفعاليات دينية واجتماعية وحشود من الأهالي والمحبين.

ففي روضة جنة الزهراء (ع) في الكفاءات، شُيّع الشهداء حسين زين العابدين بريطع، وحيدر عدنان مستراح (ميثم)، وهادي حسين خريس، وجواد عباس عباس، حيث ووريت جثامينهم في الثرى إلى جانب من سبقهم من الشهداء.

كذلك، شهدت روضة الصادق (ع) لدفن الودائع في الشويفات، مراسم تشييع الشهيد محمد فارس منصور (وديعة)، حيث ووري في الثرى وسط تجديد المشيعين العهد بالسير على درب الشهداء وصون تضحياتهم.

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