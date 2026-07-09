أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية طلب الهيئة العليا للإغاثة ومجلس النواب بالإجازة لهما لشراء بيوت جاهزة، وفقًا للحاجة، بهدف إيواء المواطنين الذين تهدمت منازلهم جراء الاعتداءات "الإسرائيلية"، وذلك عبر التعاقد المباشر استنادًا إلى المادة 46 من قانون الشراء العام وبعد استقصاء الأسعار.

وفي السياق الإغاثي، تمت الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات بشأن الأبنية المتصدعة في مدينة طرابلس لجهة استمرار الهيئة العليا للإغاثة في دفع بدلات الإيواء للمتضررين، مع إقرار إنشاء صندوق خاص يُموَّل من المنح الداخلية والخارجية لهذه الغاية.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل منح تراخيص نقل جوي دولي منتظم في مطار رينيه معوض في القليعات.

وعلى الصعيدين القضائي والدبلوماسي، وافق المجلس على طلب وزارة العدل إبرام ثلاثة مشاريع اتفاقيات بين حكومتي لبنان والمغرب، تشمل المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، تسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم، مع تفويض وزير العدل بتوقيعها. كذلك، تمت الموافقة على عرض وزارة المالية المتعلق بتكليف الموظفين في الإدارات العامة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفق الضوابط المحددة وتبعًا لتوافر الاعتمادات اللازمة.

أما في ملف التعيينات، فقد أقر مجلس الوزراء التعيينات الآتية:

الدكتور مازن الخطيب مديرًا عامًا للتعليم العالي.

محمد عبد الرزاق شاتيلا رئيسًا لمؤسسة مطار بيروت الدولي.

زياد سماقية رئيسًا للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.

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