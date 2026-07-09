قوموا للّه كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي "القصاص القصاص".. شعارات الغضب تدوي في حرم الإمام الرضا قبل الصلاة على الإمام الشهيد

لبنان

الحكومة وافقت على شراء بيوت جاهزة لإيواء المتضررين جرّاء العدوان وأقرّت سلسلة تعيينات
🎧 إستمع للمقال
لبنان

الحكومة وافقت على شراء بيوت جاهزة لإيواء المتضررين جرّاء العدوان وأقرّت سلسلة تعيينات

2026-07-09 20:52
61

أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية طلب الهيئة العليا للإغاثة ومجلس النواب بالإجازة لهما لشراء بيوت جاهزة، وفقًا للحاجة، بهدف إيواء المواطنين الذين تهدمت منازلهم جراء الاعتداءات "الإسرائيلية"، وذلك عبر التعاقد المباشر استنادًا إلى المادة 46 من قانون الشراء العام وبعد استقصاء الأسعار. 

وفي السياق الإغاثي، تمت الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات بشأن الأبنية المتصدعة في مدينة طرابلس لجهة استمرار الهيئة العليا للإغاثة في دفع بدلات الإيواء للمتضررين، مع إقرار إنشاء صندوق خاص يُموَّل من المنح الداخلية والخارجية لهذه الغاية.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل منح تراخيص نقل جوي دولي منتظم في مطار رينيه معوض في القليعات.  

وعلى الصعيدين القضائي والدبلوماسي، وافق المجلس على طلب وزارة العدل إبرام ثلاثة مشاريع اتفاقيات بين حكومتي لبنان والمغرب، تشمل المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، تسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم، مع تفويض وزير العدل بتوقيعها. كذلك، تمت الموافقة على عرض وزارة المالية المتعلق بتكليف الموظفين في الإدارات العامة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفق الضوابط المحددة وتبعًا لتوافر الاعتمادات اللازمة.

أما في ملف التعيينات، فقد أقر مجلس الوزراء التعيينات الآتية:

الدكتور مازن الخطيب مديرًا عامًا للتعليم العالي.

محمد عبد الرزاق شاتيلا رئيسًا لمؤسسة مطار بيروت الدولي.

زياد سماقية رئيسًا للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.

الكلمات المفتاحية
الحكومة اللبنانية العدوان الإسرائيلي بيوت جاهزة
إقرأ المزيد
المزيد
الحكومة وافقت على شراء بيوت جاهزة لإيواء المتضررين جرّاء العدوان وأقرّت سلسلة تعيينات
الحكومة وافقت على شراء بيوت جاهزة لإيواء المتضررين جرّاء العدوان وأقرّت سلسلة تعيينات
لبنان منذ ساعة
حزب الله شيّع ثلّة من الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله شيّع ثلّة من الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
لبنان منذ ساعتين
الوفاء للمقاومة: الملحق الأمني للاتفاق المشؤوم يكشف بشكلٍ مخزٍ عن بنود جديدة خطيرة
الوفاء للمقاومة: الملحق الأمني للاتفاق المشؤوم يكشف بشكلٍ مخزٍ عن بنود جديدة خطيرة
لبنان منذ 3 ساعات
ناصر الدين يطلق أول قسم حكومي لقسطرة القلب في مستشفى حلبا - عكار
ناصر الدين يطلق أول قسم حكومي لقسطرة القلب في مستشفى حلبا - عكار
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
الحكومة وافقت على شراء بيوت جاهزة لإيواء المتضررين جرّاء العدوان وأقرّت سلسلة تعيينات
الحكومة وافقت على شراء بيوت جاهزة لإيواء المتضررين جرّاء العدوان وأقرّت سلسلة تعيينات
لبنان منذ ساعة
جنبلاط يجدد رفضه لاتفاق العار: اتفاق أحادي أملته
جنبلاط يجدد رفضه لاتفاق العار: اتفاق أحادي أملته "إسرائيل"
لبنان منذ يومين
العدو يتماهى مع مطلب السلطة اللبنانية: قائد الجيش
العدو يتماهى مع مطلب السلطة اللبنانية: قائد الجيش "عقبة" أمامهما
عين على العدو منذ يومين
"إسرائيل" تمحو أو تُدمِّر 55 بلدة تاريخية
مقالات مختارة منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة