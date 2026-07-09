زار وفد من "التنظيم الشعبي الناصري"، ضم عضوَي الأمانة العامة في التنظيم مصباح الزين وجهاد الضاني، مقر المؤتمر الشعبي اللبناني، في برج أبي حيدر، حيث كان في استقبالهم أعضاء من المكتب التنفيذي للمؤتمر: الدكتور عماد جبري، الدكتور عبد الله نجم ووسام الطرابلسي.

وجدد الوفد تعازي الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد بوفاة رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني المحامي كمال حديد، وتم عرض الأوضاع المحلية والعربية والإقليمية.

وتوافق الطرفان على "رفض ما يسمى "اتفاق الإطار" بين السلطة اللبنانية والكيان الصهيوني جملة وتفصيلًا".

وأكدا "موقفهما الثابت؛ لا صلح لا مفاوضات مباشرة لا اعتراف ولا تطبيع مع الكيان الصهيوني".

كما أكدا "رفض العصبيات الطائفية والمذهبية، والتصدي للفتنة وكل محاولة لضرب الاستقرار والسلم الأهلي"، وبحثا في "ضرورة التعاون والتلاقي بين القوى الوطنية والعروبية، وخصوصًا القوى الناصرية، لإيجاد تكتل فاعل في مواجهة كل محاولة لصهينة لبنان أو وضعه تحت أي وصاية".

واتفقا على "مواصلة اللقاء والتنسيق والتشاور، بما يصب في خانة تحقيق المصالح العليا للبنان والأمة العربية".

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