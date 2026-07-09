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اتحاد التلفزيونات الإسلامية: تغطية وداع الإمام الشهيد شكلت نموذجًا في العمل المشترك
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لبنان

اتحاد التلفزيونات الإسلامية: تغطية وداع الإمام الشهيد شكلت نموذجًا في العمل المشترك

2026-07-09 22:53
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أصدر اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية بيانًا توجّه فيه بجزيل الشكر والتقدير إلى مختلف المؤسسات الإعلامية الحرة حول العالم، بمختلف أنواعها ومنصاتها، التلفزيونية والإذاعية ووكالات الأنباء وصفحات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الإعلاميين وصنّاع المحتوى والمنتجين والفنانين والمؤثرين والناشطين والكتّاب والمحللين وأهل الرأي والفكر والقلم، وذلك تقديرًا للجهود التي بُذلت في تغطية مراسم تشييع القائد المعظّم آية الله الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي.

وأوضح البيان، أن التغطية الإعلامية الواسعة أسهمت في إبراز المشاركة المليونية والملحمة الوجدانية التي رافقت مراسم التشييع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق، وعكست حجم المحبة والوفاء والحضور الشعبي الذي عبّر عنه المشيّعون، وسجّلت أيامًا تاريخية ستبقى حاضرة في ذاكرة الأجيال والرأي العام لسنوات طويلة.

وأشار الاتحاد إلى أنه عمل بالتعاون مع اللجنة الإعلامية للمراسم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية واللجنة الإعلامية للمراسم في جمهورية العراق على تقديم تجربة إعلامية فريدة لتغطية حدث بهذا الحجم والأهمية، إلى جانب الجهود التي بذلتها المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهيئة الإعلام والاتصالات في العراق، وشبكة الإعلام العراقي، ومديرية الإعلام في الحشد الشعبي، واتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية.

كذلك، ثمّن الاتحاد جهود الأجهزة والإدارات الرسمية المعنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق، والعتبات المقدسة في قم والنجف وكربلاء ومشهد، إضافة إلى المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها بمختلف اختصاصاتهم المهنية والفنية والهندسية والإدارية، فضلًا عن المؤثرين والناشطين والفنانين الذين أسهموا في إنجاح التغطية الإعلامية لهذا الحدث التاريخي.

وأكد البيان أن هذا التعاون والتكامل بين المؤسسات الرسمية والدينية والإعلامية والمدنية والشعبية شكّل نموذجًا رائدًا في العمل المشترك، وأسهم في نقل الصورة الإعلامية الناصعة لمراسم التشييع، وإظهار الحدث بما يليق بهذه الشخصية التاريخية العظيمة. وأعرب الاتحاد عن أمله في أن تتواصل هذه التجربة الرائدة بما يخدم إيصال صوت الحق وترسيخ قيم التعاون والتكامل بين مختلف الجهات المعنية.

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تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
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