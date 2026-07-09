قوموا للّه كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين

إيران

آملي لاريجاني: ملحمة تشييع القائد الشهيد ستبقى خالدة في تاريخ الأمة
🎧 إستمع للمقال
إيران

آملي لاريجاني: ملحمة تشييع القائد الشهيد ستبقى خالدة في تاريخ الأمة

2026-07-09 23:17
43

 

ثمّن رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، آية الله صادق آملي لاريجاني، الحضور الشعبي الواسع والحاشد في مراسم تشييع جثمان الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، لافتًا إلى أن المشاهد التي شهدتها المدن الإيرانية والعراقية جسّدت ملحمة تاريخية ستظل راسخة في ذاكرة الأمة الإسلامية.

وقال آملي لاريجاني إن "ما سطّره الملايين خلال الأيام الماضية في شوارع طهران وقم والنجف وكربلاء ومشهد المقدسة يمثل "حماسةً استثنائيةً وجديرةً بأن تُسجّل في تاريخ عزّة الإسلام وإيران"، موجهًا شكره وتقديره للجماهير التي شاركت بكثافة في مراسم التشييع".

وأضاف أن "هذا الحضور الجماهيري الكبير عكس مستوى الوفاء للقائد الشهيد، وأظهر تماسك الشعب وتمسكه بمبادئ الثورة الإسلامية"، مؤكدًا أن "هذه المشاهد ستبقى شاهدًا على وحدة الأمة وإرادتها في مواصلة النهج الذي ضحّى من أجله الشهداء".

الكلمات المفتاحية
تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
إقرأ المزيد
المزيد
آملي لاريجاني: ملحمة تشييع القائد الشهيد ستبقى خالدة في تاريخ الأمة
آملي لاريجاني: ملحمة تشييع القائد الشهيد ستبقى خالدة في تاريخ الأمة
إيران منذ 24 دقيقة
بعد الصلاة عليه في الحرم الرضوي.. تشييع جثمان إمام المستضعفين إلى مثواه الأخير
بعد الصلاة عليه في الحرم الرضوي.. تشييع جثمان إمام المستضعفين إلى مثواه الأخير
إيران منذ ساعة
إقامة الصلاة على الجثمان الطاهر للشهيد الإمام الخامنئي في حرم الإمام الرضا (ع)
إقامة الصلاة على الجثمان الطاهر للشهيد الإمام الخامنئي في حرم الإمام الرضا (ع)
إيران منذ ساعة
"القصاص القصاص".. شعارات الغضب تدوي في حرم الإمام الرضا قبل الصلاة على الإمام الشهيد
إيران منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
آملي لاريجاني: ملحمة تشييع القائد الشهيد ستبقى خالدة في تاريخ الأمة
آملي لاريجاني: ملحمة تشييع القائد الشهيد ستبقى خالدة في تاريخ الأمة
إيران منذ 24 دقيقة
اتحاد التلفزيونات الإسلامية: تغطية وداع الإمام الشهيد شكلت نموذجًا في العمل المشترك
اتحاد التلفزيونات الإسلامية: تغطية وداع الإمام الشهيد شكلت نموذجًا في العمل المشترك
لبنان منذ 49 دقيقة
بعد الصلاة عليه في الحرم الرضوي.. تشييع جثمان إمام المستضعفين إلى مثواه الأخير
بعد الصلاة عليه في الحرم الرضوي.. تشييع جثمان إمام المستضعفين إلى مثواه الأخير
إيران منذ ساعة
إقامة الصلاة على الجثمان الطاهر للشهيد الإمام الخامنئي في حرم الإمام الرضا (ع)
إقامة الصلاة على الجثمان الطاهر للشهيد الإمام الخامنئي في حرم الإمام الرضا (ع)
إيران منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة