ثمّن رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، آية الله صادق آملي لاريجاني، الحضور الشعبي الواسع والحاشد في مراسم تشييع جثمان الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، لافتًا إلى أن المشاهد التي شهدتها المدن الإيرانية والعراقية جسّدت ملحمة تاريخية ستظل راسخة في ذاكرة الأمة الإسلامية.

وقال آملي لاريجاني إن "ما سطّره الملايين خلال الأيام الماضية في شوارع طهران وقم والنجف وكربلاء ومشهد المقدسة يمثل "حماسةً استثنائيةً وجديرةً بأن تُسجّل في تاريخ عزّة الإسلام وإيران"، موجهًا شكره وتقديره للجماهير التي شاركت بكثافة في مراسم التشييع".

وأضاف أن "هذا الحضور الجماهيري الكبير عكس مستوى الوفاء للقائد الشهيد، وأظهر تماسك الشعب وتمسكه بمبادئ الثورة الإسلامية"، مؤكدًا أن "هذه المشاهد ستبقى شاهدًا على وحدة الأمة وإرادتها في مواصلة النهج الذي ضحّى من أجله الشهداء".

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