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تشييع إمام المستضعفين

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إيران

"العهد" يواكب أمواج الوفاء في وداع قائد الأمة .. معزون يؤكدون الثبات على نهج الإمام

2026-07-10 00:25
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فاطمة سلامة - كاتب
909 مقالاً

دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال 

 

رغم لغة التهديد والوعيد، تدفقت الحشود المليونية في طوفان بشري غير مسبوق لوداع قائد الأمة الحبيب، الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي. ومن قلب مدينة مشهد المقدسة، تحول المشهد المهيب إلى تظاهرة وحدة تاريخية جمعت ملايين الأحرار الذين وفدوا لتأكيد الوفاء والثبات على النهج.

موقع "العهد" الإخباري واكب هذه الأمواج البشرية الهادرة التي غصت بها ساحات العتبة الرضوية المقدسة وشوارعها، واستطلع مشاعر الحزن والولاء التي حملها المشيعون. وفي شهادات حية لموقعنا، عبر المعزون القادمون من مختلف المحافظات الإيرانية ومن جمهورية العراق الشقيق عن عمق خسارة الأمة برحيل هذا القائد العظيم، مؤكدين أن الجرائم والتهديدات لن تثني الشعوب المؤمنة عن مواصلة طريق المقاومة، وأن دماء الشهيد القائد ستظل منارة توحد الأمة في مواجهة قوى الاستكبار.

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تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
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