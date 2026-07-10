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إيران
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إيران
مراسم تشييع إمام المستضعفين | تغطية مباشرة
06:25 |السفير اليمني في طهران إبراهيم الديلمي: التشييع المليوني لشهيد الأمة الإمام الخامنئي (قده) رمزٌ لاقتدار إيران
06:21 |المحلّل العربي عبد الباري عطوان: شنّ هجوم على إيران في خضم مراسم تشييع قائد الثورة الإسلامية يمثّل ذروة الانحدار الأخلاقي للرئيس الأميركي دونالد ترامب
06:16 |إيران| انتهاء مراسم تشييع الإمام الشهيد الخامنئي (قده) في مدينة مشهد المقدّسة حيث ووري في الثرى بجوار جدّه الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام