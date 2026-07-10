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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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تشييع إمام المستضعفين
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إيران

مراسم تشييع إمام المستضعفين | تغطية مباشرة
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إيران

مراسم تشييع إمام المستضعفين | تغطية مباشرة

2026-07-10 06:09
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06:25 |
السفير اليمني في طهران إبراهيم الديلمي: التشييع المليوني لشهيد الأمة الإمام الخامنئي (قده) رمزٌ لاقتدار إيران
06:21 |
المحلّل العربي عبد الباري عطوان: شنّ هجوم على إيران في خضم مراسم تشييع قائد الثورة الإسلامية يمثّل ذروة الانحدار الأخلاقي للرئيس الأميركي دونالد ترامب
06:16 |
إيران| انتهاء مراسم تشييع الإمام الشهيد الخامنئي (قده) في مدينة مشهد المقدّسة حيث ووري في الثرى بجوار جدّه الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام
الكلمات المفتاحية
مشهد المقدسة ايران تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
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مراسم تشييع إمام المستضعفين | تغطية مباشرة
مراسم تشييع إمام المستضعفين | تغطية مباشرة
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