اختتمت مراسم تشييع آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قده) فجر اليوم الجمعة 10 تموز/يوليو 2026، بمواراة جثمانه الطاهر في الثرى مع أفراد أسرته الشهداء، في رواق دار الذكر إلى جوار ضريح الإمام علي بن موسى الرضا (ع) في الحرم الرضوي المقدس.

وقبل مواراة الجثامين الطاهرة في الثرى طاف المشيعون بنعوش الشهداء حول الضريح الشريف للإمام الرضا (ع)، وأقيمت صلاة الجنازة بإمامة النجل الأكبر للإمام الشهيد، آية الله السيد مصطفى الخامنئي.



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