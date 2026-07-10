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تشييع إمام المستضعفين
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إيران

جثمان قائد الثورة الشهيد يوارى في الثرى في رواق دار الذكر في حرم الإمام الرضا (ع)
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إيران

جثمان قائد الثورة الشهيد يوارى في الثرى في رواق دار الذكر في حرم الإمام الرضا (ع)

2026-07-10 08:45
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اختتمت مراسم تشييع آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قده) فجر اليوم الجمعة 10 تموز/يوليو 2026، بمواراة جثمانه الطاهر في الثرى مع أفراد أسرته الشهداء، في رواق دار الذكر إلى جوار ضريح الإمام علي بن موسى الرضا (ع) في الحرم الرضوي المقدس.

وقبل مواراة الجثامين الطاهرة في الثرى طاف المشيعون بنعوش الشهداء حول الضريح الشريف للإمام الرضا (ع)، وأقيمت صلاة الجنازة بإمامة النجل الأكبر للإمام الشهيد، آية الله السيد مصطفى الخامنئي.
 

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الجمهورية الاسلامية في إيران تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
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