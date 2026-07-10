قوموا للّه كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي عارف: بدأنا عهدًا جديدًا تحت قيادة آية الله السيد مجتبى الخامنئي بصلابة وتضامن وطني

إيران

أكبر مراسم تشييع في العالم.. أكثر من 40 مليونًا شيعوا الإمام الخامنئي (قده)
🎧 إستمع للمقال
إيران

أكبر مراسم تشييع في العالم.. أكثر من 40 مليونًا شيعوا الإمام الخامنئي (قده)

2026-07-10 08:54
173

أفادت مصادر رسمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن أكثر من 40 مليون شخص شاركوا في مراسم تشييع ووداع آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي (قدس سره الشريف).

وأُقيمت مراسم الوداع والتشييع على مدى ستة أيام في خمس مدن هي: طهران، وقم، والنجف، وكربلاء، ومشهد. وشهدت حضورًا جماهيريًا واسعًا وغير مسبوق، ما جعلها أكبر مراسم تشييع في تاريخ العالم.

واستمرت الفعاليات في طهران ثلاثة أيام (يومان لمراسم الوداع في مصلى طهران الكبير، ويوم لمراسم التشييع الرئيسية)، فيما استمرت في كل من قم، والنجف، وكربلاء، ومشهد يومًا واحدًا، مع احتساب تكرار مشاركة بعض الأشخاص في أكثر من مدينة.

ونقلت قناة العالم عن المصادر الرسمية الإيرانية، بأن عدد المشاركين في تشييع القائد الشهيد تراوح بين 41 و43 مليون شخص.

وأوضحت المصادر أن هذا التقدير استند إلى دمج عدة مصادر ميدانية ورسمية، من بينها: بيانات حركة التنقل عبر وسائل النقل العام إلى مواقع المراسم، وعدد الهواتف المحمولة النشطة في مصلى طهران وعلى امتداد شارع التشييع، ومتوسط مدة بقاء كل مشارك التي قُدرت بساعتين ونصف خلال ساعات إقامة المراسم، إضافة إلى حساب الكثافة البشرية على مسار التشييع في طهران، وقياس المساحة الممتدة بين مسجد جمكران ومرقد السيدة فاطمة المعصومة في قم، وكذلك مسار الموكب من المطار إلى المرقد الرضوي في مشهد، حيث اعتُمدت جميع هذه المؤشرات كأسس إحصائية داعمة للتقدير.

كما أُدرجت في التقديرات الإحصاءات الرسمية الصادرة عن السلطات العراقية، والتي أعلنها مكتب رئيس الوزراء، وأكدت مشاركة نحو 10 ملايين شخص في مراسم التشييع التي أُقيمت في النجف وكربلاء، باعتبارها أحد المصادر المستقلة التي استندت إليها عملية التقدير.

واستنادًا إلى هذه البيانات الميدانية والمجمعة، أكدت الجهات المعنية أنه حتى وفق أكثر التقديرات تحفظًا، فإن هذه المراسم تجاوزت جميع مراسم التشييع المماثلة خلال القرن الماضي، وتُعد – بحسب هذه التقديرات – أكبر مراسم تشييع في التاريخ.
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
إقرأ المزيد
المزيد
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ ساعة
مجلس خبراء القيادة يُثمّن دور الشعب والمعنيين بإقامة مراسم تشييع قائد الثورة الشهيد
مجلس خبراء القيادة يُثمّن دور الشعب والمعنيين بإقامة مراسم تشييع قائد الثورة الشهيد
إيران منذ ساعة
قائد مقر خاتم الانبياء: سنقتص من قتلة القائد الشهيد (قده)
قائد مقر خاتم الانبياء: سنقتص من قتلة القائد الشهيد (قده)
إيران منذ ساعتين
عارف: بدأنا عهدًا جديدًا تحت قيادة آية الله السيد مجتبى الخامنئي بصلابة وتضامن وطني
عارف: بدأنا عهدًا جديدًا تحت قيادة آية الله السيد مجتبى الخامنئي بصلابة وتضامن وطني
إيران منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
المشهد في مشهد المقدسة فوق الوصف.. مليونية وداع القائد الشهيد (قده)
المشهد في مشهد المقدسة فوق الوصف.. مليونية وداع القائد الشهيد (قده)
خاص العهد منذ 47 دقيقة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ ساعة
مجلس خبراء القيادة يُثمّن دور الشعب والمعنيين بإقامة مراسم تشييع قائد الثورة الشهيد
مجلس خبراء القيادة يُثمّن دور الشعب والمعنيين بإقامة مراسم تشييع قائد الثورة الشهيد
إيران منذ ساعة
قائد مقر خاتم الانبياء: سنقتص من قتلة القائد الشهيد (قده)
قائد مقر خاتم الانبياء: سنقتص من قتلة القائد الشهيد (قده)
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة