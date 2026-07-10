أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدأت بقوة واقتدار وعمل جهادي، وجدية مضاعفة، عهدًا جديدًا تحت القيادة الحكيمة لنجل القائد الشهيد، آية الله السيد مجتبى الخامنئي"، معربًا عن تقديره للحضور الفريد والتاريخي والواسع النطاق للشعب الايراني النبيل والأمة الإسلامية في مراسم تشييع جثمان قائد الثورة آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قده).

وقال في رسالة وجهها عارف، إلى الشعب الإيراني: "في تاريخ كل أمة، تأتي لحظات تُختبر فيها قوة الأمة وسط أعظم الأحزان. إن حضوركم الفريد والعظيم والمؤثر في مراسم الوداع المؤثرة التي استمرت يومين للإمام الشهيد في مصلى طهران، وفي مراسم التشييع المهيبة في طهران وقم، ثم تجديد العهد التاريخي للأمة الإسلامية في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، وأخيرًا التشييع ومواراة الثرى في مثواه الأخير بجوار مرقد علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، هو تجسيد ملموس للولاء المتميز لأمة أبهرت العالم وأثارت إعجابه، ولا شك أن اسم أمة الإمام الحسين (عليه السلام) هو أنسب اسم لهذه الأمة الفريدة".

وأضاف عارف: "إن إيران القوية، بقيادة إمام الأمة الشهيد وبفضل رؤيته الاستراتيجية الثاقبة، اجتازت بسلام عواصف إقليمية ودولية عاتية. لقد كان قائد الأمة الشهيد تجسيدًا ملموسًا للمقاومة ضد الاستكبار والنضال ضد الطغيان الدولي، ولم يرضخ قط لسطوة القوى العميلة في العالم".

وأكد النائب عارف "أن إيران الإسلامية اليوم، إذا كانت تقف على مفترق طرق العلوم والتكنولوجيا العالمية، وتدفع حدود المعرفة نحو الريادة العلمية، فإنها مدينةٌ بالكامل للرؤية طويلة الأمد والدعم الثابت لهذا القائد الحكيم. لقد كان العلم والتكنولوجيا من أهم اهتماماته اليومية، والقفزات العلمية التي حققتها البلاد في مختلف المجالات هي ثمرة غرس بذورٍ رعاها بكل إخلاص على مر السنين".

وتابع قائلًا: "إلى أبناء الشعب الإيراني النبيل، وإلى جميع الأمم التي شاركت في مراسم وداع وتشييع الإمام الشهيد، وإلى الجهود المخلصة والتخطيط الدقيق والعمل الدؤوب لمختلف القطاعات التي ساهمت في هذه الملحمة العظيمة، وإلى نشطاء المنظمات الشعبية والهيئات الدينية والمؤسسات العامة الذين تحملوا بسخاء العبء الأكبر في استضافة وإطعام وإيواء الزوار، وإلى قادة وأفراد الحرس الثوري الإسلامي والامن الداخلي المخلصين، الذين ضمنوا، من خلال تصميمهم لأكثر طبقات الأمن والمرور تعقيدًا، الأمن المطلق لهذا الحشد الهائل من البشر في ظل هذه الظروف الحساسة؛ وإلى محافظي المحافظات التي أقيمت فيها مراسم الوداع والتشييع، وإلى الهلال الأحمر وقوات الطوارئ في البلاد التي لا تكلّ، والتي قدمت الخدمات الطبية والإسعافية لملايين المعزين من خلال انتشارها على مدار الساعة في الطرق والساحات، وأظهرت مظاهر التضحية العملية؛ أود أن أعرب عن خالص امتناني لهم نيابة عن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية". معتبرًا "أن هذا التضافر الروحي والهيكلي والشعبي بات من أهم عملية تضافر في تاريخ البلاد نجاحًا باهرًا".

وقال: "نعلن اليوم بكل حزم وثقة أن الجمهورية الإسلامية قد بدأت عهدًا جديدًا بقيادة حكيمة من نجل القائد الشهيد، آية الله السيد مجتبى الخامنئي. وسيستمر درب قائدنا الشهيد بقوة مضاعفة ووضوح وجدية".

وختم النائب الأول للرئيس الإيراني قائلًا: "اليوم هو يوم العمل الجهادي والوحدة الوطنية والولاء المطلق للقيادة الجديدة للثورة، حتى نتمكن، بتوجيهاته، من اتخاذ خطوات لتحسين الأوضاع بشكل شامل، وحل مشاكل الشعب، وتطوير هياكل الدولة، والتقدم بخطى حثيثة نحو قمم التقدم والعدالة، وتحت رايته وقيادته، نرسم آفاقًا أكثر إشراقًا لهذا الوطن، بإذن الله".



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