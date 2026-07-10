أكد قائد مقر خاتم الانبياء (ص) المركزي في إيران الفريق طيار علي عبد اللهي أن إيران ستقتص عاجلًا أو آجلًا ممن ارتكبوا جريمة اغتيال آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قده)، مشددًا على أن "هذا الحزن والغضب المقدس على طريق الثأر من قتلة القائد الشهيد وزعيم مسلمي واحرار العالم والشهداء المظلومين للحربين الثانية والثالثة المفروضتين، سيستمران وسينزلان العقاب بهم".

وأضاف الفريق عبد اللهي في بيان: "إن العالم شهد خلال الأيام الماضية خلق ملحمة منقطعة النظير وخالدة في التاريخ"، موضحًا أن "مراسم تشييع ووداع إمام الأمة الشهيد، بوصفه رمزًا ومظهرًا للروعة والبصيرة والإيمان والجهاد والمقاومة، ستظل راسخة وباقية في ذاكرة البشرية".

وأكد أن "الحضور غير المسبوق للأمة الإسلامية يفوق مراسم وداع، بل كان صرخة مدوية تنادي بالحق وإفشالًا لمخططات مستكبري العالم، وهو الذي ميّز بوضوح بين الحق والباطل. وأن هذه الهبة الانسانية، هي تجسيد للتواصل العميق بين ارادة الشعوب اليقظة ودرب الشهادة ذات الشوكة".

ونبّه إلى أن "العالم وقادة الكفر والاستكبار العالمي، لا سيما أميركا المجرمة والكيان الصهيوني الخبيث، يجب ألا يعتبروا الحزن الجاري في عيون الشعب والهبة الناجمة عن هذا الحزن على انها ضعف ووهن".

وختم الفريق عبد اللهي قالًا: "إن أبناء الشعب الشجعان في القوات المسلحة وبنصرة من الله المتعال ومواكبة الشعوب الإسلامية والأحرار، وبإجراء ثوري، سيقضون مضاجع العدو، وسيقتصون آجلًا أم عاجلًا ممن يقفون وراء هذه الجريمة الإرهابية".



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