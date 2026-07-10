أكد رئيس تكتل نواب بعلبك- الهرمل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسين الحاج حسن أن أهم عناصر القوة التي تمتلكها إيران، هو وحدة الشعب ووحدة النظام، وتلاحمهما مع بعضهما البعض، لافتًا إلى أن الصهاينة والأميركيين راهنوا منذ اغتيال سماحة القائد الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي (رض)، على أن يثور الشعب ويسقط النظام، ولكن تحولت شهادة الإمام القائد إلى مصدر قوة، وأصبح دمه مصدر وحدة للشعب وللنظام الإيراني، أي أن الهدف الأميركي "الإسرائيلي" من قتل سماحة القائد، تحول عكس ما أرادوه.

كلام الحاج حسن جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد القائد حسين وهيب ياسين في مجمع أهل البيت (ع) في الجناح، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.

وأشار الحاج حسن إلى أن إيران هددت قبل اندلاع الحرب في 28 شباط 2026 بإغلاق مضيق هرمز، واستخدمته، وأحسنت استخدامه، وأدى ذلك إلى نتائج سلبية كبيرة جدًا على الاقتصاد الأميركي والعالمي، وهذا العامل مع عوامل أخرى أدت إلى ذهاب أميركا إلى التفاوض مع إيران ومن ثم توقيع اتفاق إطار.

وشدّد الحاج حسن على أن واحدة من أهم مبادئ التفاوض في العالم كله، هي أن يملك المفاوض أوراق قوة، إلا أن أوراق قوة السلطة في لبنان هي الاتكال على أميركا والصداقة عليها، فذهبوا إلى جولات من التفاوض المباشر مع العدو، ليخرجوا باتفاق ملتبس، وكما قال أحد الزعماء السياسيين اللبنانيين، بأن هذا الاتفاق ثلاثي في الشكل وآحادي في المضمون، أي أنه في الشكل لبناني أميركي "إسرائيلي"، ولكن في المضمون هو "إسرائيلي" بالكامل، وقال "إن هذا الاتفاق أملته أميركا على "إسرائيل" وعلى السلطة في لبنان التي لا تمتلك أي خبرة في التفاوض والعلاقات الدولية، وهمّها فقط البقاء في السلطة".

وقال الحاج حسن: "عندما تم توقيع الاتفاق بين أميركا وإيران، خرج المسؤولون "الإسرائيليون" والإعلام "الإسرائيلي" معبرين عنه بالكارثة، بينما عندما وقعت السلطة اللبنانية الاتفاق مع "إسرائيل"، خرج المسؤولون "الإسرائيليون" والعسكريون ليقولوا إن هذا إنجاز لـ"إسرائيل"، معبرين عن رأيهم بهذا الاتفاق، وبالتالي، فإن النتيجة واضحة، بحيث أن ما أتت به إيران في الشق اللبناني هو إيجابيات للبنان، وما أتت به السلطة للبنان هو سلبي للبنان".

وأكد الحاج حسن أن السلطة في لبنان لا تستطيع أن تقول إنها تمثل الناس في هذه الأوقات، فهي تمثل جزءًا من اللبنانيين وليس أجمعهم، ونحن لا نتحدث عن بيئة الثنائي الوطني حزب الله وحركة أمل، وإنما بات هناك قوى سياسية كبيرة تحدث بالإعلام عن هذا الاتفاق الذي يتباهى به من في السلطة.

ولفت الحاج حسن إلى “أن المسؤولين في السلطة أقسموا اليمين على وحدة اللبنانيين، ولكنهم مزقوا وحدة اللبنانيين، من خلال ربطهم في اتفاقهم العار وقف إطلاق النار وانسحاب العدو وعودة النازحين وعودة الأسرى وإعادة الإعمار، بالرضا "الإسرائيلي"، بحيث أنه كلما أرادوا أن يخرجوا من حي من أي بلدة، فإن للجيش "الإسرائيلي" الحق بحسب اتفاق العار أن يقول إن الجيش اللبناني لم يقم بدوره كما يجب، ليضعوا حينها الشروط، وبذلك لا يمكن للناس أن تعود إلى قراها وفق هذا المفهوم الذي وضعوه في الاتفاق".

ورأى الحاج حسن أن الأسوأ في اتفاق العار "أن هذه السلطة ربطت عودة الأسرى بـ"رون آراد"، والأسوأ من ذلك، هو أنهم يهددون المقاومة وشعبها باستقدام قوات أجنبية ليساعدهم بنزع السلاح، ولكن لن يستطيعوا ومعهم القوات الأجنبية أن ينزعوا سلاح المقاومة".

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