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لبنان

طقس لبنان كتل حارة وطقس صاف مع نسبة رطوبة مرتفعة ساحلًا
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لبنان

طقس لبنان كتل حارة وطقس صاف مع نسبة رطوبة مرتفعة ساحلًا

2026-07-10 12:01
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا السبت 11 تموز/يوليو 2026، قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة حيث يزداد الشعور بالحر. 

الحال العامة
طقس صيفي معتاد يسيطر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم غد السبت، حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبيًا مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحرّ.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز، طرابلس بين 31 و23 درجة، بيروت بين 32 و24، زحلة بين 34 و18 درجة.
 
الطقس المتوقع
- الجمعة: قليل الغيوم إجمالًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل وفوق الجبال مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل. يتشكل الضباب الكثيف أحيانًا على الجبال المتوسطة الارتفاع اعتبارًا من بعد الظهر.
- السبت: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة حيث يزداد الشعور بالحر. 
- الأحد: صافٍ إلى قليل الغيوم مع ضباب على الجبال واستمرار الارتفاع بدرجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحرّ.
- الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة تستمر الأجواء الرطبة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحيانًا ويتكون الضباب أحيانًا على الجبال المتوسطة الارتفاع. 

- الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 الى 28 درجة، في الداخل من 13 الى 36 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء اعتباراً من بعد الظهر على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:27 درجة
- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان الطقس فصل الصيف
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