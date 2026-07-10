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تشييع إمام المستضعفين
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إيران

قائد الجيش الإيراني للشعب: حضوركم في تشييع القائد رسالة للأعداء
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إيران

قائد الجيش الإيراني للشعب: حضوركم في تشييع القائد رسالة للأعداء

2026-07-10 12:44
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أكد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء أمير حاتمي أن "الحضور الحاشد والهادر لجماهير شعبنا الإيراني العزيز في مراسم وداع وتشييع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الشهيد آیة الله العظمی السید علي الخامنئي (قده) وعائلته الكريمة، قد رسم ملحمة ساطعة من التلاحم الوثيق بين الشعب وتلك القيم والمبادئ التي تكللت بالخلود بفضل دماء الشهداء الزكية، وفي مقدمتها دماء قائد الثورة الشهيد".

وأعرب اللواء حاتمي في رسالة وجهها إلى أبناء الشعب الإيراني اليوم الجمعة 10 تموز/يوليو 2026، عن تقديره لمشاركتهم التاريخية والملحمية في مراسم تشييع ووداع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد للثورة الإسلامیة، معتبرًا هذا الحضور رسالة واضحة للأعداء ومؤكدًا أن نهج الإمام الشهيد سيستمر بكل قوة وسيرسم مستقبلًا مشرقًا لإيران الإسلامية.

وقال إن "نهج قائدنا الشهيد نبعٌ فياض، سيظل متدفقًا بفضل إرادة هذا الشعب الأبي. وهو درب راسخ يستند إلى ركائز الحق والعدالة والمقاومة، ولن تستطيع أي مؤامرة من الأعداء أن تطفئ وهجه ونوره".

وأضاف اللواء حاتمي إن "إيران الإسلامية وكما يشهد تاريخها المجید، تخرج من رحم الاختبارات الصعبة بعزم أشدّ وخطىً أكثر ثباتًا لمواصلة مسيرتها وستجسد هذه المرة أيضًا - بمضاعفة الجهود - تطلعات الإمام الشهيد، وليغدو طريق العزة والاستقلال والصمود واقعًا ملموسًا وحقيقةً ساطعة".

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الجمهورية الاسلامية في إيران امير حاتمي تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
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