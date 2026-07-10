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لبنان

جمعية العمل البلدي: وداعًا لقامةٍ صنعت محطةً مفصلية في تاريخ الأمة
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لبنان

جمعية العمل البلدي: وداعًا لقامةٍ صنعت محطةً مفصلية في تاريخ الأمة

2026-07-10 13:16
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واكبت جمعية العمل البلدي مراسم تشييع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي (قده).

وفي بيان لها، قالت إنها ودّعت قامةً استثنائيةً خطّت ببصيرتها وثباتها صفحةً مضيئةً في التاريخ، مستذكرةً مسيرةً حافلةً في قيادة الجمهورية الإسلامية، والدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حتى ختمها بالشهادة. 


وأضافت "في لحظات الوداع، تستحضر الأجيال رجلًا أفنى عمره في حمل هموم أمته، وواجه المحن بإيمانٍ راسخ وعزمٍ لا يلين، تاركًا إرثًا سيبقى حيًا في وجدان الأحرار والأجيال القادمة".

وأشارت الى أن "رحيل هذه القامة الدينية والفكرية والانسانية الكبيرة يشكّل خسارةً جسيمة للبشرية جمعاء، لما مثّله من نموذج في القيادة والثبات، وما تركه من أثرٍ عميق في وجدان الشعوب الحرة والشريفة، وفي ترسيخ قيم المسؤولية، والصمود، وخدمة الإنسان، والإيمان بأن بناء المجتمعات وصون كرامتها مسؤولية لا تنفصل عن المبادئ والالتزام".

وأكدت الجمعية أن "قيم الإخلاص والسعي في خدمة الناس، وتعزيز العمل العام، وترسيخ ثقافة المسؤولية في خدمة المجتمعات، ستبقى من الثوابت التي تستلهمها في رسالتها، إيمانًا بأن النهوض بالمجتمع يبدأ من العمل المخلص في مختلف الميادين، وفي مقدمتها العمل البلدي والإنمائي وصولًا إلى توفير الحياة الطيبة للناس".


وتقدّمت الجمعية بأحرّ التعازي إلى مقام صاحب العصر والزمان الإمام المهدي (عجّل)، وإلى مراجع الدين والعلماء، وقيادة الجمهورية الإسلامية في إيران، والشعب الإيراني العزيز، والأمة الإسلامية، سائلةً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيد الكبير بواسع رحمته ورضوانه، وأن يحشره مع النبي محمد (ص) وآله الأطهار والشهداء والصالحين، وأن يُلهم الأمة جميل الصبر وحسن العزاء".

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تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه جمعية العمل البلدي
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